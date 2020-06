Mestne oblasti so prebivalce pozvale, naj ne zapuščajo prestolnice, kjer so danes potrdili 31 novih okužb z novim koronavirusom. Več kitajskih provinc je za tiste, ki pridejo iz Pekinga, uvedlo karanteno.

Zaradi ponovnega izbruha okužb, povezanega s tržnico mesa, zelenjave in sadja Xinfadi v Pekingu, so v 29 tamkajšnjih soseskah znova uvedli karanteno. Danes so začeli testiranje več deset tisoč ljudi, ki bi lahko bili povezani z novim žariščem okužbe - lastnikov stojnic in upravnikov vseh tržnic s hrano, restavracij in vladnih menz. Na dan lahko testirajo 90.000 ljudi.

Po ocenah oblasti je tržnico, na kateri prodajo več kot 70 odstotkov vse zelenjave in sadja za Peking, od 30. maja obiskalo več kot 200.000 ljudi.

S pekinških letališč so danes odpovedali več kot 1200 poletov, kar je 70 odstotkov vseh predvidenih.

"Razmere v prestolnici so izjemno hude," je v torek opozoril tiskovni predstavnik pekinških oblasti Xu Hejian. V zadnjih šestih dneh so v Pekingu potrdili 137 primerov okužb z novim koronavirusom.

V 21-milijonskem mestu so znova zaprli vse šole, učenci pa se danes vračajo k pouku na daljavo.

Že pred tem so mestne oblasti prepovedale skupinske športe, uvedle obvezno uporabo zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih ter prekinile turistična potovanja med kitajskimi provincami.

Na Kitajskem, kjer so konec lanskega leta zabeležili prve primere okužb z novim koronavirusom, so sicer širjenje bolezni v pretežni meri spravili pod nadzor, vendar pa so prejšnji teden v prestolnici Peking odkrili nov niz primerov.