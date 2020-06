Nekdanji center Olimpije pozitiven na koronavirus

Nekdanji košarkar Olimpije in trenutno član Partizana Nikola Janković je bil pozitiven na testu za koronavirus. Šestindvajsetletni srbski center pravi, da ne ve, kje se je okužil, da je zaenkrat zdrav in se počuti dobro. Vsi njegovi soigralci in strokovni štab Partizana so prav tako morali na testiranja. Janković se je sicer pred dnevi udeležil tudi nogometnega derbija med Partizanom in Crveno zvezdo ter igral na poslovilni tekmi dolgoletnega trenerja Mege Bemax Dejana Milojevića, na kateri sta bila gosta tudi številka ena svetovnega tenisa Novak Đoković in zvezdnik lige NBA Nikola Jokić. gte