Pustovanje v Dobovi se lahko pohvali ne le s stoletno tradicijo, ampak odslej tudi z vpisom ene od šeg v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine. Natančneje, v register so od prejšnjega meseca vpisani pustni obhodi ločkih koscev, oračev in svatov, ki so močno vpeti v vsakoletni devetdnevni fašjenk, kosec pa je najbolj prepoznaven lik celotnega obreda. Na območju Posavja so v register že vpisani pihalna orkestra iz Kapel in Loč ter brod na Mostecu, iz bližnje Kostanjevice na Krki pa šelmarija.

S koso pokosijo zimo Obredje pustnih obhodov koscev, oračev in svatov se je ohranilo in živi zgolj v vasici Loče pri Dobovi. Značilna koščeva oprava so bele hlače bregeše, bela srajca rubača, na glavi pa ima visoko pokrivalo turn, okrašeno z raznobarvnimi trakovi pongeljci. Obraz prekriva larfa, narejena doma iz kartona, za vratom imajo kosci rdečo ruto rubic, za pasom pa pripete kravje zvonce. V rokah držijo koso, s katero »pokosijo« zimo. Na pustni torek zgodaj zjutraj gre skupina sedmih otrok, oblečenih v kosce, po vasi in simbolično kosijo skozi vas, da bi bilo poleti dovolj sena in otave. Kosci se nato preoblečejo v orače, ki s simbolnim oranjem zaželijo vaščanom dobro letino. Prva orača predstavljata kravi, ki vlečeta plug, zraven hodi gonič, tisti zadaj pa drži plug. Sledi jim babca, ki seje žito. »Popoldne sledi pustna svatba, ko se sodelujoči preoblečejo v ženina, nevesto, teto, strica, dve priči in muzikanta ter ob glasbi in plesu obiskujejo domačine. Tako hodijo od hiše do hiše, plešejo in pobirajo denar in dobrote, ki jih simbolično potrebujejo za svatbo,« opisuje Ivan Kovačič, častni predsednik sekcije Fašjenk pri Turističnem društvu Dobova. Predloge z območja Posavja za vpis v omenjeni register pripravlja Posavski muzej Brežice v sodelovanju z nosilci dediščine, končno pobudo pa pripravi Slovenski etnografski muzej, ki ima tudi vlogo koordinatorja varstva nesnovne dediščine na Slovenskem. »V Posavskem muzeju se ves čas trudimo prepoznati nosilce in šege, ki bi jih bilo mogoče vpisati v nacionalni register. Gre pa za precej zahtevno nalogo, saj pri tem ne gre za predmete, česar smo v muzejih bolj vajeni, ampak za ljudi, ki ta znanja, veščine, tradicijo prenašajo in jo ohranjajo živo,« pojasnjuje direktorica Posavskega muzeja Alenka Černelič Krošelj.