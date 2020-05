Se Pečečnikov mestni park sliši dovolj dobro?

Če bo Joc Pečečnik uresničil svoje načrte, bodo glorieta, dva paviljona, obodni zid in spominski steber praktično vse, kar bo ostalo od starega Plečnikovega stadiona. V Društvu arhitektov Ljubljana so zato nedavno opozorili, da bi morali v družbi Bežigrajski športni park, v kateri sta poleg Pečečnikovega Elektrončka lastniško udeležena še Mestna občina Ljubljana in Olimpijski komite Slovenije, javnosti že davno jasno povedati, da nameravajo z izjemo omenjenih arhitekturnih elementov Plečnikov stadion podreti in na njegovem mestu zgraditi »ogromen kompleks z raznovrstnimi vsebinami«. Česar ni nikoli pretirano skrival niti Pečečnik, ki je pred kratkim v oddaji na Radiu Slovenija izpostavil, da v spomenike oni ne investirajo in da imajo »spomenike čez cerkve, države v svetu in razni inštituti«.