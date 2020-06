"Športniki so predolgo morali izbirati med tekmovanjem v tišini in vero v tisto, kar je prav. Čas je za spremembe. Molk je pripeljal do diskriminacije v športu," so zapisali pri združenju Global Athlete, ki združuje olimpijce s celega sveta.

Med olimpijskimi načeli oziroma pravili je tudi to, da ni dovoljena nikakršna politična, verska ali rasna demonstracija na kateri koli olimpijski lokaciji, prostoru ali področju.

Športnike, ki kršijo ta pravila, čakajo disciplinske kazni. Mok je pred časom dal smernice, v katerih je pojasnjeno, da sankcije vključujejo tudi prepoved klečanja.

"Zdajšnje vodenje globalnega športnega gibanja je športnike postavilo v nemočen položaj. Športniki redko dobijo priložnost, da povejo svoje mnenje o pravilih in razvoju športa, čeprav so oni najpomembnejši člen. Brez športnikov šport ne obstaja. Licemerno je reči športnikom, da naj se držijo svojega športa in zunaj politike, medtem ko Mok in IPC delujeta v politiki v svojo korist," pravijo pri Global Athletu.

Mok je sicer izjavil, da spoštuje pravice športnikov glede izražanja svojih občutkov in misli ob smrti Georgea Floyda, ki je botrovala protirasističnim protestom po svetu. "Mok popolnoma spoštuje to, da so športniki dajali izjave po družbenih omrežjih. To je njihova pravica in pravica, ki jo popolnoma podpiramo," so dejali pri Moku.