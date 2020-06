V krožnem križišču na Gorenjski cesti v Medvodah sta se v nenavadno prometno nesrečo zapletla voznik BMW in Volkswagnovega passata, skupila pa sta jo še nič hudega sluteča voznica citroena in njen otrok. Voznik passata je s kraja nesreče pobegnil.

V petek okoli pol devetih zvečer sta voznika BMW in passata po prvih ugotovitvah policistov v krožišče peljala v smeri proti Kranju. Na izvozu iz krožišča, kjer se dva pasova po pravilu »zadrge« združita v enega, nobeden izmed voznikov očitno ni želel prepustiti prednosti drugemu, tako da sta bočno trčila. Trčenje ni bilo silovito, je bilo pa dovolj močno, da je 33-letnega voznika BMW odbilo levo na nasprotni vozni pas. Po nasprotnem pasu je prav tisti trenutek povsem pravilno pripeljala voznica citroena, to trčenje pa je bilo bistveno hujše.

Kljub hitri pomoči gasilcev in reševalcev je 33-letni voznik beemveja umrl že na kraju nesreče. Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so gasilci iz izmaličene pločevine rešili tudi ukleščeno voznico citroena in do reševalcev prenesli dojenčka, ki je bil z njo v avtomobilu. Z ljubljanske policijske postaje so sporočili, da je tudi voznica huje poškodovana, vendar njeno življenje ni ogroženo. Otrok se je v nesreči prav tako poškodoval, vendar lažje.

Voznik passata, ki je bočno trčil z beemvejem, je odbrzel naprej, policisti pa so tudi prek medijev začeli iskati passata s koprskimi registrskimi tablicami in zlato ali srebrno barvo karoserije. V soboto so sporočili, da so tudi s pomočjo občanov že dobili podatke o avtomobilu, za katerega sumijo, da je bil udeležen v nesreči, preiskavo nesreče in vseh ključnih okoliščin pa nadaljujejo.