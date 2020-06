Opozorilo motoristov pa seveda velja že zdaj, saj se jutri začenjajo poletne počitnice, prazniki in konci tedna pa so nasploh najbolj priljubljeni med motoristi. To dokazuje statistika nesreč v zadnjih petih letih. Največ se jih pripeti prav ob sobotah in nedeljah popoldne. V povprečju se zgodi okoli tisoč nesreč z udeležbo motoristov na leto, zadnja leta je bilo od 18 do 29 mrtvih, lani je na naših cestah življenje izgubilo 23 motoristov in mopedistov. Huje se jih poškoduje okoli 200 na leto.



Letos je bilo pijanih povzročiteljev nesreč med motoristi kar 38 oziroma skoraj četrtina vseh! Dva pijana motorista in dva pijana mopedista sta umrla. Med bolj priljubljenimi, a tudi nevarnimi cestami za motoriste so tista med Koprom in Dragonjo, pa med Novim mestom in Metliko ter celotna dolina reke Soče. V Posočju bo prihodnji teden na terenu specializirana policijska enota za nadzor prometa. Policija podobno kot lani načrtuje tudi skupne nadzore s kolegi iz Avstrije in Italije.

In še nekaj klasičnih nasvetov motoristom, ki jih je vredno ponoviti: tehnično brezhiben motor, uporaba dobre zaščitne opreme, vaja na poligonih za vzdrževanje »kondicije«, pozornost na spremenjene vozne razmere zaradi vremena, skrb za boljšo vidnost. pk