Slovenija znova na washingtonskem razpelu

Pravzaprav smo tam, kjer smo že večkrat bili, navsezadnje z vilensko izjavo, ko nam je Chirac sporočal, da smo imeli priložnost zgolj biti tiho. V srži gre za kolaboracijo, najnovejša se piše z napovedovano skupno izjavo ZDA in Slovenije o varnosti omrežij 5G, kakršno je Washington že podpisal s Poljsko, Romunijo, Estonijo in Latvijo, sateliti torej, ki jih v globalnih odnosih bolj skrbi ruski medved in zlahka v kitajskem pandi vidijo bolj krvoločno zver kot v ameriškem grizliju.