Zelene površine brez nadležne pločevine

Deklarativno avtomobili pred vrati ljubljanskega gradu niso zaželeni. Kazijo pogled na grad in park, onesnažujejo zrak, povzročajo hrup in predvsem jemljejo prostor koristnejši javni rabi prostora. Javni zavod Ljubljanski grad, ki upravlja grad in grajski grič, na svoji spletni strani sicer ne promovira prihajanja na grad z osebnimi vozili, kar je pohvalno. V zavihku Kako do nas? potencialnim obiskovalcem najprej ponudi vzpenjačo pa turistični vlakec urban, nato opiše več pešpoti na grad in predlaga tudi vožnjo s kolesom po Cesti slovenskih kmečkih uporov. Šele pri opisu dostopa za gibalno ovirane Ljubljanski grad omeni možnost prihoda s svojim prevozom. Prav tako boste na spletni strani zaman iskali informacije o parkirišču pred gradom.