Serija Jugoslovenka, ki je nekakšen spin off serije Crveni mesec, se dogaja leta 1916, ko je Srbija pod okupacijo, njena vojska pa je v Grčiji, kamor se je zatekla iz Albanije, kjer je zaradi vojne, bolezni in lakote umrlo več kot 200.000 ljudi. V seriji bo občinstvo lahko spremljalo razvoj vojne situacije, predvsem vlogo srbske vojske, seveda pa ne bo manjkalo bolj intimnih zapletov, predvsem med dvema družinama; družino, ki prisega na vrednote »starih časov«, kot so čast, poštenost in ugled, ter »novodobno« družino, ki svoje delovanje utemeljuje na korupciji in spletkah.

Prihod skoraj 100-članske srbske ekipe na Hvar v letu, ko je turizem v krizi, bo morda pomagal lokalnemu prebivalstvu. Ni pa še znano, kako bodo nad vsebino navdušeni Hrvati, ki na primer na svojih televizijah niso želeli predvajati Senc nad Balkanom, saj niso bili zadovoljni s prikazom lika Anteja Pavelića.