Tudi za človečnost gre

Oporečnik, ki si je v nekdanji državi drznil podvomiti o nezmotljivosti oblasti, ni bil zavrnjen z argumenti, temveč z brezprizivno obsodbo in osebno diskreditacijo partijske vrhuške, nato se je tej liniji pridružilo kamenjanje po hierarhični piramidi navzdol, vse do najmanjših partijskih celic v podjetjih in krajevnih skupnostih, kamne pa so v pričakovanju pohvale lučali tudi »zavedni« državljani.