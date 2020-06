Vodilni podjetji Sony in Microsoft se pripravljata na splovitev novih igralnih konzol, ki bodo na voljo v prazničnem koncu koledarskega leta. Medtem ko je ameriški velikan svojo konzolo XboX Series X v paketu z igrami že predstavil, je bil sedaj na vrsti japonski konkurent. Na posebnem dogodku, ki je bil v luči ameriških protirasističnih protestov prestavljen za teden dni, je na priljubljenem youtubu v živo potekala predstavitev videoiger, izid katerih bo v grobem sovpadal s splovitvijo novega playstationa. Tovrstne predstavitve služijo tudi kot vpogled v tehnološki napredek, povezan z novo strojno opremo. Najbolj izpostavljeni so bili novi Spider-Man, nadaljevanje serije Ratchet & Clank, dirkačina Gran Turismo 7, predelavo kultnice Demon’s Souls, nova verzija priljubljene Grand Theft Auto V, osmi del franšize Resident Evil in zvezdo večera, apokaliptični Horizon Zero Dawn: Forbidden West.

Večina teh iger je sicer ekskluziv, kar pomeni, da lahko naslove igrate samo na Sonyjevi konzoli. Več o tem lahko preberete v Dnevnikovem širšem članku. Trg igralnih konzol sicer obratuje v tako imenovanih generacijah. V primerjavi z namiznim računalnikom, ki ga lahko uporabnik po elementih nadgrajuje sproti, igralne konzole stavijo na kompaktnost, udobje igranja iz kavča in dolgoživost strojne opreme, kar v praksi pomeni, da bo igralna konzola na polici zdržala okoli 10 let. To pomeni uradno podporo in izdajo novih vsebin. Nižja cena, navadno v okviru 400–500 evrov, pa pomeni, da so po komponentah sestavljeni osebni računalniki sicer strojno zmogljivejši, a na drugi strani zaprtost ekosistema in specifične arhitekturne rešitve v praksi pomenijo boljši izkoristek tistega, kar je na voljo in krajši razvojni cikel posameznih videoiger. To si zlahka predstavljamo na primeru trga mobilnikov. Medtem ko morajo pri Applu operacijski sistem iOS prikrojiti za malo število svojih naprav, je mobilnikov, ki koristijo operacijski sistem Android, bistveno več.