Za blagovno znamko Swimsor stoji 26-letna Barbara Sorčič, mlada modna oblikovalka, ki ustvarja bikinije iz recikliranih materialov in s tem prispeva k ustvarjanju boljšega sveta. Kot pravi, se je za etično in trajnostno modo začela zanimati pri triindvajsetih letih, ko se je izgubila na ulicah Bangkoka na enem izmed službenih potovanj, ko je še delala kot manekenka.

Azijska izkušnja »Tam sem naletela na šivalnico, ki je bila v napol pokriti stavbi, na prostem. V njej so gospe pri štiridesetih stopinjah Celzija šivale po cele dneve. V Aziji sem doživljala kulturne šoke na vsakem koraku, kar je povzročilo, da sem začela drugače gledati na svet,« je povedala Sorčičeva in dodala, da je po ogledu dokumentarnega filma Prava cena nehala kupovati izdelke hitre mode in se odločila, da bo le še zavestno kupovala oblačila. V Aziji je videla, kako človeštvo škodi planetu. »Voda, ki jo piješ, in zrak, ki ga dihaš, sta bistveno slabša kot v Sloveniji, vendar sta ključnega pomena za naše zdravje in obstoj,« je povedala in dodala, da je svet mode drugi največji onesnaževalec. »Ko se tega resnično zavemo, ne želimo biti del problema, ampak rešitve. Moja povezava z naravo in veselje do mode izhajata iz otroštva, tako da mi je bilo naravno, da sem ju združila. Nenehno bom iskala inovativne rešitve, kako ju še bolj zbližati.«

Kakovostni in trajnostni materiali »Izbira pravega materiala je bila naša prioriteta, saj želimo, da so naše kopalke trajnostne, a hkrati tudi kakovostne in udobne. Želimo, da našim strankam služijo dolgoročno,« je povedala in dodala, da je prav pri raziskovanju naletela na inovativen material, narejen iz pretežno regeneriranih ribiških mrež, ki pa je dvakrat odpornejši proti kloru, sončnim kremam in ima zaščitni faktor 50. Kopalke prav tako niso prosojne. »To me je navdušilo, da naredim kopalke najvišje možne kakovosti, ki jih bodo ženske lahko nosile veliko let.« Tako so kopalke znamke Swimsor ročno izdelane iz materiala econyl, ki omogoča neomejeno število recikliranj, kar ne le podpira čistost oceanov, ampak daje novo življenje temu, kar bi sicer šlo na smetišče. Econyl je ustvarjen iz sintetičnih odpadkov, kot so industrijska plastika, odpadna tkanina in ribiške mreže iz oceanov, recikliran in obnovljen v novo najlonsko prejo, ki je popolnoma enake kakovosti kot deviški najlon. A v nasprotju z deviškim najlonom ima econyl veliko manjši vpliv na okolje. Njegova uporaba zmanjšuje emisije ogljika, uporabo surove nafte in odpadkom, ki onesnažujejo naše morje, daje novo vrednost.