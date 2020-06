Elmer Fudd, leta 1937 rojeni animirani lovec, je svojo kariero v risankah Looney Tunes posvetil pregonu prebrisanega zajčka Dolgouščka. Spretni živali se je smrti z nabojem vedno uspelo izogniti, odslej pa ji za nevarnost strelnega orožja sploh ne bo treba več skrbeti. »V risanki ne bo več pušk in pištol,« je z novico za New York Times pred dnevi presenetil izvršni producent priljubljene risane serije Peter Browngardt. Nekatere druge vrste orožja, kosa, nož in dinamit, bodo v risanki ostale. »Ohranili bomo humoristično, risano nasilje. Liki bodo še vedno uporabljali TNT, petarde in podobno,« napoveduje. Kako bo to videti, so pokazali v minuti in pol dolgem Plesu z dinamitom, v katerem nejevoljni lovec pobalinskega zajca preganja s smrtonosno koso, on pa se ga znebi z dinamitom, ki mu ga zatlači v usta, ušesa in za hlače. Gre za klasično »igro« med lovcem in plenom, v kateri se vlogi kaj kmalu zamenjata, saj jo dobri zajec po načelu pravice vedno odnese brez posledic, zlobni Fudd pa se na koncu kuja v lastni pasti.

Konflikt hitro preraste v nasilje V osveženih različicah legendarne risane serije, ki so jo pred kratkim začeli predvajati na spletni platformi HBO Max, bodo razorožili tudi drugega Dolgouščkovega sovražnika, Sama Pištolco (Yosemite Sam), prepoznavnega po ogromnem kavbojskem klobuku in oranžnih, do tal segajočih brkih. Kaj mu bo odslej viselo za pasom, ki sta ga prej krasili pištoli, ni jasno. »Živimo v času boja proti nasilju in ustrahovanju, v času, ko naj bi bili vsi prijatelji in se razumeli med seboj. Looney Tunes so prava antiteza tega in konflikti med dvema likoma lahko kaj hitro postanejo nasilni,« je odločitev komentiral umetnik Johnny Ryan, ki je sodeloval pri ustvarjanju novih, za modernejše čase primernejših zgodb legendarnih risank. Pri tem so ustvarjalci stopili v ogromne čevlje mojstrov, katerih risani junaki so kraljevali sredi prejšnjega stoletja. »Najel sem risarje in animatorje, jih zaprl v isti prostor, kjer med razpravo rišejo slike in pišejo šale,« Browngardt opisuje proces nastajanja novih risank, dolgih od ene do šest minut. Ravno med koronakrizo so končali prvi paket 200 risank, v katerih nastopajo že dobro poznani junaki. V enem od delov pujsek Porky priskoči na pomoč racmanu Tepku, tako da mu iz tace posrka kačji strup, godrnjavega mačka Silvestra obišče duh ptiča Tweetyja, menda so v enem delu manjšo vlogo prepustili tudi hudiču.