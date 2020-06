Ljubljana ima deset javnih stranišč, od tega jih je sedem (Plečnikov podhod, Kongresni trg – Bukvarna, Mesarski most, Breg – Keller, podhod Plave lagune, Prulski most in Špica) prilagojenih gibalno oviranim. Nameščena so držala, ki ljudem pomagajo, da se sami ali s pomočjo drugega človeka prestavijo z vozička na stranišče.

Ljubljana pa na javnih straniščih še nima stropnih dvigal. Da naj jih občina uredi, županu Zoranu Jankoviću predlaga svetniški klub Levice, ki je priložil tudi fotografijo takšnega javnega stranišča iz Münchna. »Za osebe, ki trpijo za prizadetostjo zgornjih in spodnjih okončin, so stranišča brez stropnega dvigala neuporabna. Tako so prisiljeni v manjšo mobilnost in nižjo vključenost v družbo, kot če bi jim bila omogočena diskretna in efektivna uporaba zares prilagojenih stranišč,« pravijo.