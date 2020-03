Ob Poti spominov in tovarištva (PST) na območju Mosteca in Golovca, ki sta med Ljubljančani priljubljeni rekreacijski točki, so sprehajalcem in rekreativcem med drugim na voljo naprave za fitnes na prostem, klopi in večinoma tudi pitniki, nekateri občani pa tam pogrešajo predvsem javna in vsem dostopna stranišča.

»Kot mamica osemmesečnega dojenčka, ki se vsak dan z vozičkom sprehaja po Poti spominov in tovarištva, zelo pogrešam javna stranišča na tem območju,« je denimo ljubljansko mestno občino nedavno opozorila mamica Polona in pojasnila, da nekateri lokali v okolici niso dostopni z otroškim vozičkom, tudi sicer pa gostinci niso navdušeni nad obiskovalci, ki uporabijo stranišče, ne da bi naročili vsaj pijačo. Kot primer dobre prakse je Polona navedla zabojnik s straniščem, ki so ga ob jezeru postavili v Velenju: »Je lep in čist, kaj podobnega bi lahko postavili tudi na PST in še na kakšnem sprehajališču v Ljubljani.«

Z vstopno točko tudi sanitarije A na občini o postavitvi premičnih sanitarij ob PST ne razmišljajo, saj je bil PST z mestnim odlokom leta 1988 razglašen za enkraten zgodovinski spomenik in je kot tak izjemen tudi v svetovnem merilu. »PST je zgodovinski spomenik, vpisan v register kulturne dediščine. Menimo, da javna stranišča tja ne sodijo,« so na občini zapisali v odgovoru in ob tem poudarili, da za rekreacijo v naravi ni predvidena ureditev javnih stranišč. Kljub temu si stranišča v prihodnje lahko obetajo vsaj rekreativci, ki za krepitev mišic izberejo Mostec. Občina namreč načrtuje ureditev vstopne točke v Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so že pred tremi leti napovedali, da bodo v sklopu tega projekta med drugim uredili informacijsko točko, kolesarnico, parkirišča in tudi sanitarije. Ureditve vstopnih točk v ljubljanske krajinske parke so na občini umestili v svojo trajnostno urbano strategijo za obdobje med letoma 2014 in 2020, a si rekreativci tam sanitarij oziroma vstopnih točk očitno še ne morejo obetati tako kmalu. »Vstopna točka je v fazi priprave izhodišč za izvedbo javnega natečaja, zato o rokih še ni mogoče govoriti,« so pojasnili na občini.

Javna stranišča predvsem v središču mesta Podobne vstopne točke si lahko rekreativni športniki in sprehajalci obetajo tudi na območju Golovca. Te namerava občina urediti v sklopu evropskega projekta URBforDAN, vzpostaviti pa jih načrtuje do konca novembra 2020. Za mnenje, katero infrastrukturo naj vključijo v ureditev vstopnih točk ob vznožju Golovca, so na občini lani vprašali tudi občane. Predvsem pohodniki so med prednostnimi željami izpostavili tudi ureditev sanitarij. Ali bodo to željo uslišali, na občini za zdaj niso povedali. Trenutno so javna stranišča, za katera skrbijo v javnem podjetju (JP) VOKA Snaga, urejena na desetih lokacijah, njihova uporaba pa je brezplačna. Javna stranišča so pretežno v mestnem središču, saj so urejena v Plečnikovem podhodu, pri Tromostovju, Mesarskem, Zmajskem in Prulskem mostu ter na Bregu, v podhodu Plava laguna in na Špici, dve lokaciji sta še na Kongresnem trgu. Poleg sanitarij, ki jih vzdržuje JP VOKA Snaga, so v mestu še druga javna stranišča, in sicer na Pogačarjevem trgu v objektu Kresije, na Plečnikovih Žalah, v parkirni hiši Kozolec in na ljubljanskem gradu.

Imeli bi stranišče ob pokopališču Vič Eden od občanov je ljubljansko mestno občino opozoril, da bi prav prišlo vsem dostopno stranišče, četudi premično, pri pokopališču Vič. »Davno je že bilo pri stranskem vhodu, pa so ga odstranili,« je zapisal občan. V javnem podjetju Žale so pojasnili, da so sanitarije na viškem pokopališču urejene v sklopu objekta, v katerem sta tudi mrliška vežica in prostor za svojce s čajno kuhinjo, a so odprte le v času ležanja pokojnika v mrliški vežici.