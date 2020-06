Na fotografiji iz minulega tedna je videti, kako Zelenski in njegovo osebje brez zaščitnih mask na obrazu sedijo tesno skupaj v lokalu v mestu Hmelnicki na zahodu Ukrajine. Takrat so lahko lokali goste stregli samo na zunanjih terasah, za mizo pa so lahko sedeli največ štirje gostje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Odlična kava v Hmelnicku! Aromatična in okusna," je takrat dejal Zelenski. Sporočil je sicer že, da bo globo plačal. Povedal je tudi, da ga je skupaj z njegovim osebjem povabil lastnik lokala.