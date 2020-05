Vrhovno sodišče ZDA je Trumpu naredilo uslugo s tem, da je zadržalo izvršitev odločitve zveznega prizivnega sodišča v Washingtonu, ki je sklenilo, da ima kongres pravico dostopa do teh informacij.

Vrhovno sodišče ZDA je sklenilo, da se lahko pravosodno ministrstvo ZDA pritoži na odločitev prizivnega sodišča do 1. junija, nakar se bo odločilo, ali bo primer sploh vzelo v odločanje.

Če bi vrhovno sodišče primer zavrnilo, bo potem obveljala odločitev prizivnega sodišča, kar bo zmaga demokratov in poraz Trumpa. Če pa se le eden od petih konservativnih sodnikov vrhovnega sodišča odloči, da je treba primer obravnavati, bo to pomenilo, da bodo informacije velike porote skrite pred javnostjo najmanj do volitev 3. novembra.

Mueller je po 22 mesecih preiskave marca lani predal svoje poročilo pravosodnemu ministru Billu Barru, ki je sklenil, da preiskava ni odkrila ničesar obremenilnega za Trumpa in njegovo kampanjo glede sodelovanja z Rusi in glede oviranja preiskave pred volitvami leta 2016.

Barr je potem po pritiskih kongresa objavil 448 strani dolgo poročilo, vendar s cenzuriranimi deli in kongresni demokrati bi radi videli, kaj je prečrtal. Prepričani so, da je skril informacije, ki bi bile lahko škodljive Trumpu, zato so vložili tožbo.

Prizivno sodišče je potrdilo mnenje sodišča prve stopnje, da ima kongres zaradi svoje ustavne funkcije nadzora nad vlado pravico do preiskovalnih informacij.