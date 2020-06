Gentiloni je po navedbah komisije v pismu »pozval k nekaterim pojasnilom v povezavi z nedavno zamenjavo generalnega direktorja statističnega urada Slovenije«. Pismo je poslal v torek, 9. junija.

Na vprašanje o razlogih za pismo odgovarjajo, da je »komisija zavezana zagotavljanju popolnega spoštovanja načel nepristranskosti in strokovne neodvisnosti nacionalnih statističnih organov, kot to določa zakonodaja EU«.

Vlada je konec maja zamenjala generalnega direktorja statističnega Bojana Nastava in za vršilca dolžnosti imenovala Tomaža Smrekarja, in sicer do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je do 22. novembra.

Statistični svet RS, ki je strokovno posvetovalno telo za strateška in razvojna vprašanja državne statistike, je v začetku junija dal pobudo za ustavno presojo Nastavove razrešitve. Pravno mnenje, ki so ga pridobili, kaže, da se je vlada pri razrešitvi sklicevala na napačen zakon, so navedli.

Janša je glede Nastavove razrešitve za TV Slovenija konec maja dejal, da je bila ta potrebna »zaradi odzivnosti«. »Gre za to, da ta organ deluje strokovno, da je odziven, da se lahko zanesemo na to, da če bomo jutri potrebovali podatke, jih bomo dobili,« je pojasnil.