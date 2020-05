Koalicijska vlada SDS, SMC, NSi in DeSUS je na prvi seji po imenovanju v državnem zboru 13. marca začela serijo zamenjav ključnih funkcionarjev državnih organov. V praktično prvi uri vlade Janeza Janše so razrešili generalno direktorico policije Tatjano Bobnar, načelnico generalštaba SV Alenko Erman in direktorja OVS na ministrstvu za obrambo. Vsi so bili odstavljeni na podlagi petega odstavka 83. člena zakona o javnih uslužbencih, ki daje novoimenovanim ministrom diskrecijsko pravico zamenjave funkcionarjev vladnih organov in služb v letu dni od nastopa funkcije. Na vladnem uradu za komuniciranje nam danes niso uspeli posredovati podatka, kolikokrat doslej se je vlada sklicevala na to določilo zakona o javnih uslužbencih (očitno se je štetje zavleklo), je pa jasno, da se lahko pojavijo težave pri vsaj dveh primerih.

Mimo zakona o statistiki Ko je pred časom vršilec dolžnosti generalnega direktorja slovenske policije Anton Travner razrešil direktorja NPU Darka Muževiča, so se v policiji sklicevali na zakon o javnih uslužbencih. Podobno se je zgodilo tudi v primeru nedavne razrešitve direktorja statističnega urada (SURS) Boštjana Nastava, kar je bil sploh prvi primer predčasne zamenjave direktorja te institucije v zgodovini samostojne Slovenije. Nastav je nastopil petletni mandat sredi lanskega leta, za nacionalno televizijo pa je pojasnil, da je za razrešitev izvedel šele po objavljeni novici na spletni strani vlade, pri tem pa mu odgovorni niso predstavili konkretnih razlogov, zakaj ni več primeren za vodenje Sursa. Na vladi so nam na vprašanje o konkretnih razlogih za razrešitev Nastava odgovorili, da se je to zgodilo »na podlagi petega odstavka 83. člena zakona o javnih uslužbencih«. Na konkretno vprašanje, zakaj se niso pri razrešitvi sklicevali na 10. člen o državni statistiki, kjer je navedeno, da generalnemu direktorju Sursa funkcija preneha z odstopom ali razrešitvijo, »če vlada ugotovi, da je zaradi neustreznih organizacijskih rešitev prišlo do večjih motenj pri delu urada«, niso odgovorili. Zanimalo nas je, katere večje motnje naj bi povzročil zdaj že bivši direktor Nastav, potem ko je namesto njega na ta položaj imenovala Tomaža Smrekarja.