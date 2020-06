Ker mora biti Nogometna zveza Slovenije (NZS) vzor v vsem, je bila organizacija tekme v idiličnem okolju Nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju v skladu z vsemi predpisi zaradi koronavirusa. Le na tribuni je bilo več ljudi, kot smo jih pričakovali, najbolj znani obrazi pa predsednik NZS Radenko Mijatović, selektor Matjaž Kek, Milan Kučan v vlogi navijača Mure, Rudi Zavrl, Milivoje Novaković… Mura je tekmo pričakala v karanteni na Gorenjskem, Aluminij se je z avtobusom pripeljal neposredno na tekmo iz Kidričevega. Pred začetkom je bila minuta molka v spomin na Marka Elsnerja.

Ponovila se je zgodba s tekme v petek. Aluminij je igral, Mura pa zadevala. Izjemno motivirana Mura je zgolj nadaljevala tam, kjer je končala v petek v Kidričevem, in se na račun učinkovitosti zasluženo uvrstila v finale pokala, ki bo 24. maja. Uspeh so igralci Mure, pri kateri je blestel Luka Bobičanec, po tekmi proslavili z bojevniškimi vzkliki. »Taktična zmaga. Na srečo Aluminij ni izkoristil priložnosti. Tekmecu smo z vsakim golom zbili samozavest,« je bil jedrnat branilec Mure Klemen Šturm, doma iz Železnikov na Gorenjskem.

Za popoln razpad Aluminija ima s taktičnimi manevri obilo zaslug trener Mure Ante Šimundža v kombinaciji s kančkom sreče, ko se je žoga pri prvih treh golih odbila prav na noge igralcev črno-belih, da so zadeli. »Odigrali smo dobro tekmo in zasluženo zmagali, vendar izid ni realen glede na kakovost tekmeca. Hvala bogu, da smo mi zadeli, tekmec pač ni. Odločilen je bil drugi gol, po njem smo se sprostili in postali suvereni na igrišču. Tisti, ki bo naš tekmec v finalu, si bo zaslužil, saj je malo ekip, ki gredo skozi celotno tekmovanje na srečo. Radomlje in Nafta sta ambiciozni ekipi z odličnimi posamezniki, zato nas v finalu čaka zahtevno delo,« je poudaril Ante Šimundža, ki je zadovoljen z učinkovitostjo.

Čeprav je levi krilni napadalec Luka Šušnjara v 15. minuti dosegel vodilni gol, res z obilo sreče, potem ko se je žoga od njegove noge odbila v gol, se je hitro znašel pod plazom kritik Šimundže. Ko je desni bočni branilec Aluminija Jakšić izvedel dve napadalni akciji in ga je Šušnjara pozabil pokrivati, mu je s klopi poslal sporočilo: »Še ena takšna – pa boš šel ven.« Ko Šušnjara ni izkoristil še super priložnosti za vodstvo za 2:0, je Mura zašla v začasne težave. Aluminij je stopnjeval ritem, manjkal pa je zaključni strel. Kouter je pri sodniku Balažiču dobil malo popusta, saj jo je po udarcu Čermaka s komolcem v glavo odnesel z rumenim kartonom. Ko je Aluminij v drugem polčasu lovil izenačenje, je v obrambi naredil dve naivni napaki, ki sta ju kaznovala Bobičanec, igralec z dodano vrednostjo, in vztrajni Maroša.

»Po zadnjih dveh tekmah je očitno, da imamo težave v obrambi, ki nas je odlikovala vso jesen. Niti otroci ne igrajo tako v obrambi, kot smo mi. Vtis o igri v ofenzivnem delu ni bil slab, saj smo bili vsaj enakovredni, vendar nas ubijajo individualne napake. Mura nas je pametno počakala in izkoristila naše napake. Nogomet se igra za gole,« je bil vidno razočaran trener Aluminija Slobodan Grubor, ki se mu je začel majati stolček.