Mura se je takoj zavzela držo favorita, oslabljena Nafta brez nosilcev igre Vinka, Noviniča in Bizjaka (kartoni) pa je postavila trden obrambni blok kar šestimi igralci v zadnji vrsti, tremi vezisti in osamljenim napadalcem. Mura, ki je imela izza ograje podporo nekaj navijačev Black Gringos opremljenih z bobnom, je imela velike težave s prebijanjem obrambnega bloka Lendavčanov. Nikakor ni našla rešitve, kako izigrati drugoligaša, ki je bil borben in discipliniran. Čeprav je Mura narekovala ritem in skušala priti do gola s kombinatoriko, je imela najlepšo priložnost za gol v prvem polčasu Nafta. Mihael Rebernik je v 22. minuti streljal, a je vratar Obradović žogo odbil v kot. Mura je v prvem polčasu sestavila dva nevarna strela, a je poskus Bobičanca končal v živim zidu, Maruško pa je zadel le zunanji del mreže.

Uvod v drugi polčas je bil po taktičnem načrtu trenerja Šimudže. V 48. minuti je Kouter z globinsko podajo prebil obrambni blok Nafte, Maroša je žogo ustavil v kazenskem prostoru in jo v slogu s svojim slovesom golgeterja poslal v mrežo nemočnega vratarja Raduha. Po vodstvu je Mura vztrajno iskala drugi gol, Nafta pa prežala na hitre prehode v napad, a ni zmogla zaključne mat poteze. Ob nekaterih dvobojih se je tudi zaiskrilo in sodnik Obrenović je strasti miril z rumenimi kartoni. Finale je bil odločen v 74. minuti, ko je večino dela opravil podajalec Maroša. Žoge se je na poti skozi kazenski prostor dotaknil vratar Raduha, odbitek pa je v mrežo poslal rezervist Karničnik. V finišu tekme je poskušala napadati tudi Nafta, a so preveč igralcem pošle moči. »Mura šampion,« so prepevali igralci Mure po koncu tekme na sredini igrišča, nakar jim je predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović podelil pokalno lovoriko.