Skupno je bilo v Sloveniji tako doslej potrjenih 1486 primerov okužbe, število umrlih z novo koronavirusno boleznijo ostaja 109.

Pri novem potrjenem primeru gre očitno za okužbo pri enem od bolnikov na gastroenterološkem oddelku jeseniške bolnišnice, kjer je delala medicinska sestra, pri kateri so okužbo potrdili prejšnji teden. Bolnika so, kot so v bolnišnici pojasnili danes za STA, odpeljali na infekcijsko kliniko UKC Ljubljana.

Na oddelku za intenzivno terapijo se ne zdravi noben bolnik s covidom-19. Skupaj so iz bolnišnične oskrbe odpustili 293 bolnikov s covidom-19.