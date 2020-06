Slovenski odbojkarji bodo prejeli red za zasluge za navdihujoče športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in krepitev nacionalnega ponosa. V imenu slovenske moške članske odbojkarske reprezentance bo red za zasluge sprejel kapetan Tine Urnaut. Odbojkarji so slovensko javnost navdušili lani septembra, ko so si z odličnimi igrami na krilih izjemnih navijačev v dvorani Stožice priborili pot v Pariz, kjer so v dvorani Bercy 29. septembra zaigrali v finalu evropskega prvenstva.

Slovenci so pod trenersko taktirko italijanskega strokovnjaka Alberta Giulianija zaigrali ubrano in odločno ter v polfinalu premagali svetovne prvake Poljake, v četrtfinalu pa Ruse. V mestu luči so drugič po letu 2015 postali srebrni na prvenstvih stare celine. Zlato je pripadlo odbojkarjem Srbije s 3:1 v nizih. »Razočaranje je veliko, a ne glede na vse smo naredili zelo veliko za slovensko odbojko. Treba je pogledati s pozitivne strani, da smo veliko naredili za popularnost odbojke. Da nas je toliko ljudi prišlo gledat in podpirat v Pariz ... Bili smo absolutno pozitivno presenečenje. Danes smo po prvem nizu morda ostali brez energije, potem pa je tisto v naši igri, ko moramo biti stalni v 'side outu'. To nam ni uspelo, odcepili so se za nekaj točk in potem so lažje igrali proti nam. To je bila največja razlika danes,« je takrat ocenil kapetan Urnaut.

Požrtvovalnost, borbenost, ekipni duh so bili poplačani z žlahtnim odličjem. Slovenski odbojkarji so dvignili na noge Slovenijo. In po 255 dneh od konca prvenstva bo predsednik države srebrne slovenske junake odlikoval z državnim odlikovanjem.