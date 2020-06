Tadej Boženk in Vid Jakopin bosta ta konec tedna v Preddvoru pri Kranju skušal upravičiti sloves najboljšega dvojca na mivki, a naloga bo vse prej kot lahka. Z vrha ju bosta skušala sklatiti njuna največja izzivalca Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, načrte pa bi jima lahko pokvarita tudi kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut in izjemno obetavni Rok Možič. Poleg Urnauta in Možiča bo na uvodnem turnirju sezone nastopil še en dvoranski reprezentant, in sicer Uroš Pavlović, ki bo združil moči z nekdanjim državnim prvakom, Juretom Petrom Bedračem.

Pri ženskah bo konkurenca prav tako zelo močna. Prvi nosilki turnirja sta Nina Zdešar in Katarina Bulc, drugi pa Klara Kregar in Katarina Fabjan. Slovenska prvakinja v odbojki na mivki Tjaša Kotnik je v tej sezoni združila moči z dvoransko reprezentantko Moniko Potokar, njena reprezentančna kolegica Lana Ščuka pa bo igrala v paru s Heleno Mijoč. Nastopili bosta tudi podprvakinja Tajda Lovšin z novo soigralko Špelo Morgan.

Uvodni turnir letošnje sezone v odbojki na mivki se bo sicer začel z jutrišnjimi kvalifikacijami, v katerih bo tako v ženski kot v moški konkurenci po sistemu enojne eliminacije nastopilo po šestnajst dvojic.

Kvalifikacije se bodo začele ob 15. uri, prve tekme glavnega dela turnirja pa bodo ekipe odigrale v soboto, ob 9.30 uri. Polfinala in finalni obračuni bodo odigrani v nedeljo ob 17. uri (ženske) in 18. uri (moški).

Kot so še sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije, bo turnir zaprt za javnost, si ga bodo pa lahko vsi navijači v živo ogledali na spletnih povezavah https://sport.zone/ in na http://www.odbojka.si/index.php?st=44924041216.