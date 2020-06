Danes pravzaprav vse temelji na blagovnih znamkah. Slavne kleti imajo vina, ki so prepoznavna, vsak ve, kaj je v steklenici. Če govorimo o najdražjem, o Petrusu, vsi vedo, da gre za merlot z nekaj malega cabernet sauvignona. Ampak vsak reče, da je pil Petrus, ne pa njihovega couveeja. Tudi pri nas marsikdo omeni, da je pil na primer Movio, ne pa rebule, chardonnayja ali merlota. Vsaka vinska hiša gradi na svoji prepoznavnosti s svojim stilom vina, svojo vizijo, zato ima pač svoje odjemalce, ki jim je njihovo vino všeč, pogosto pa je zraven tudi nekaj mode. Kot pri avtomobilih. Nekdo pač vozi samo BMW, nekdo pa mercedesa ali fiata.

V času Jugoslavije smo veliko več poudarka namenjali količini pridelanega vina, ne pa kvaliteti. Takrat je veljalo, da si dober kmet, če pridelaš veliko količino grozdja na hektar. Danes na naši kmetiji pridelamo toliko vina na dvanajstih hektarjih, kot smo ga prej na šestih. Celotna Slovenija je kot vinska dežela še zelo mlada, če govorimo o blagovnih znamkah. Če smo šele sredi osemdesetih dobili prve hišne blagovne znamke vin, ne moremo pričakovati, da bomo lahko konkurenčni na primer Bordeauxu, kjer je ta tradicija stara več stoletij. Opažam pa, da je vedno več ljudi z vsega sveta, ki pridejo k nam v Istro in rečejo, da so slišali za naša vina. To gotovo nakazuje, da gremo vsi v pravo smer.

Seveda, v Slovenijo so prišli vinarji z vsega sveta, zato moramo tudi Slovenci iskati tuje trge. Se pa v naši družini trudimo, da so naša vina dostopna predvsem na slovenskem trgu, ki je, vsaj zame, še vedno najzanimivejši.

Ja, prodaja se je ustavila. Ampak šele čas bo pokazal, kakšen vpliv bo to imelo na izpad dohodka in kdaj ga bomo nadoknadili.

Bomo videli. Tisti, ki imajo masovno pridelavo in predvsem sveža vina, bodo vsekakor bolj trpeli posledice. Ostali manj, vendar nobeden še ne upa reči, koliko. Država je ponudila možnosti, kot so zelena trgatev, destilacija in podaljšano zorenje.

Če govorimo o vinih, ki so primerna za podaljšano zorenje, zagotovo. Za tiste, ki živijo od svežih vin, pa posledice epidemije predstavljajo hud izpad. Pa ne samo denarnega priliva, temveč tudi kakovosti. Vina, ki niso primerna za zorenje, bodo gotovo manj kakovostna, če bodo ležala doma v sodih ali steklenicah.

Nekaj malega še. Nekateri so pač navajeni kupovati vino na tak način. Vendar cena zaradi tega ni nič nižja. Ne moremo nekoga prisiliti, da vzame vino v litrski ali buteljčni steklenici, pomembno je, da si s tem ne rušimo cenovne politike.

Od sort, ki so sicer bolj množično zasajene v Istri, nimamo praktično le sivega pinota. Še vedno pa se pridela več refoška kot malvazije, čeprav se trend v zadnjih letih obrača v prid malvaziji. Vsekakor moramo graditi na refošku, ki je edinstven in paradni konj slovenske Istre. Glede sortne sestave je pa tako, da si vsak vinar želi poskusiti, kaj se da narediti iz posameznih sort na dani legi. Nekateri pridelujejo različne zvrsti – couveeje, drugi sortna vina. Je pa res, da zaradi tega trpi prepoznavnost slovenske vinske dežele. V Franciji je na primer zakonsko določeno, kje se lahko sadi posamezne sorte. Vsi vemo, da sta v Burgundiji chardonnay in modri pinot, v Bordeauxu pa merlot in cabernet sauvignon. Ne bi bilo nič slabega, če bi tudi pri nas država zapovedala, kaj se sme saditi in česa ne. Vsekakor bi lahko tako postali bolj prepoznavni v svetu.

Pri nas imamo tri linije in cenovni razpon je vse do 150 evrov za trilitrsko steklenico refoška s selekcioniranih leg.

Tudi mi imamo zasajen cipro. Te stare sorte bodo vsekakor prinesle bonus za vinarja, ki jih bo imel, ker bo imel ekskluzivna vina. Ne gre pa pričakovati, da bodo iz tega nastale kakšne omembe vredne količine. To so sorte, ki se niso ohranile zaradi tega, ker niso bile komercialno uspešne. Maločrn se je uporabljal, da so omilili kislost refoška, kot sortno vino pa ni bilo ne vem kako kvalitetno. Se pa da iz te sorte pridelati odlične penine.

V slovenski Istri imamo še črno vino, to je refošk. Takrat je bilo za rose pač še prezgodaj. Je pa lepo imeti izbiro in da lahko rečeš, da barvo vina izbiraš po razpoloženju ali po letnih časih. Poleti ne moreš piti resnih rdečih vin, ker so močna in vsebujejo veliko alkohola, bolj prija na primer rose ali kakšna suha penina.

Res je, da tukaj tradicije ni bilo, čeprav je že moj pradedek sušil grozdje za vino, ki ga je uporabljal župnik pri maši. Posušiti petsto kilogramov grozdja in iz njega pridelati štiristo pollitrskih steklenic ni nič posebnega. Ampak cena tega vina je visoka, kar pomeni, da lahko stane kozarec v gostilni tudi dvajset evrov. Ta vina so lahko hišne posebnosti, ni pa trga, da bi lahko živel samo od njih.

Kar smo naredili, smo naredili izredno premišljeno, nismo šli v neki luksuz. Kmetija v svoji osnovni funkciji vsekakor ni namenjena temu, da postane luksuzni hotel. Je pa to izredno zanimiva prodajna poteza za nekoga, ki ima voljo za tak podvig. Pri nas raje svoja vina predstavimo na vodenih degustacijah, skupina, ki se napove, lahko ob vinih pokusi tudi istrske kulinarične posebnosti.