Ocenjevalci so prepričani, da vino na novo definira modre pinote v Argentini. Zaznali so arome in okuse posušenih jagod, ostrigine lupine, mokre zemlje, svežih gob in cvetja, sicer pa je vino polnega okusa in dolgega pookusa. V evropskih spletnih trgovinah tega bisera, ki so mu pri Sucklingu dodelili najvišjih 100 točk, nismo našli, v ZDA pa v vinskih trgovinah stane okoli 100 evrov. Posestvo je leta 2004 ustanovil italijanski vinar Piero Incisa della Rocchetta iz Bolgherija, sicer vnuk Maria Incisa della Rocchette, ki se je izmislil eno najboljših rdečih vin na svetu Sassicia. Bodega Chacra je moderna biodinamična kmetija, ki v celoto povezuje zemljo, rastlinje, okolje, človeka in živali. Pohvalijo se z desetinami živali, ki žive na posestvu pod Andi, ob trti imajo še paradižnike, češnjevce, jajčevce, peso, buče, solate, zelišča in sivko. Trgatve potekajo februarja in marca, na trto pride 1,5 kilograma grozdja, ki ga najraje predelujejo v vino v francoskih hrastovih sodih. Pomagajo si tudi z betonskimi posodami.

Sucklingove pohvale renskemu rizlingu s posestva Johannisberg so neverjetne. Slišati je bilo mogoče besede, kot so briljantno, uravnoteženo, sveže, občutljivo in prefinjeno, da o končnem stavku: »Poskusite, preden umrete,« niti ne govorimo. In mimogrede, gre za polsladko vino, ki je v okolici Geisenheima v romantični kleti enega najlepših vinskih gradov na svetu razprodano, v različnih spletnih trgovinah pa je steklenico mogoče dobiti za okoli 50 evrov.

Sto točk je dobil tudi brunello (sangiovese grosso) iz Montalcina, čeprav letnik 2016 ni tako opevan, kot so bili supertoskanci leto prej. Zaznali so robide, črne orehe in črne češnje, pa tudi dimljen les, čreslovino in črne tartufe. Omenjajo nor zaključek požirka in čas, ki ga vino potrebuje, da postane mehkejše. Piti naj bi se zares začelo šele po letu 2025. Cena za Sassettijevo žlahtno kapljico je okoli 70 evrov za steklenico. Mimogrede, vino so imeli 36 mesecev v sodih iz slavonskega hrasta.

Preostali kritiki nad tem sestavljenim širazom iz južne Avstralije niso bili tako navdušeni kot Sucklingovi ocenjevalci. Na spletu boste našli celo ocene (samo) 93 točk, pri Sucklingu, ki je vino razglasil za četrto najboljše letos, pa ima seveda oceno 100 točk. Za vino, ki ga je mogoče dobiti za okoli 70 evrov za steklenico, priporočajo, da ga začnete piti šele po letu 2025, in poudarjajo vonje ter arome breskev, nektarin, sliv, robid… Intenzivnost tega vina je na koncu spektakularna, so zatrdili.

Naslednjih 100 točk je dobil suhi rizling iz biodinamično pridelanega grozdja z vinskega posestva Wittmann. Gre za naravno pridelano vino iz krajev, kjer gojijo rizling že od leta 1663. In pri tem so ostali. Sucklingovo moštvo pravi, da ta suhi rizling tako izstopa iz običajnega okvira za sorto grozdja, da ga skoraj ni mogoče opisati. No, vseeno so našli slive, ananas in zrele hruške ter veliko mineralnosti. Kaj pa cena šestega najboljšega vina na svetu? Za rizling kar konkretnih 80 evrov v spletnih trgovinah.

Dönnhoff Riesling Nahe Dellchen GG 2019 (Nemčija)

Dönnhoffov rizling iz Naheja je pri Sucklingu med najboljšimi že nekaj let. Bordojci, burgundci in toskanci se menjajo, rizling iz kleti Dönnhoff – gotovo je eno najboljših vin na svetu – pa ostaja. Tokrat so zapisali: »Čudovit šopek tisočih zlatih sadežev z osupljivo diamantno kislino in veliko sočnostjo…« Lani so bili bolj konvencionalni, začutili so intenzivno dišeče zrelo rumeno sadje, marelice, pasijonke, citruse, hruško in kutino… Cena tega nemškega bisera v trgovinah je okoli 50 evrov.

Tassi Brunello di Montalcino Franci Riserva 2015 (Italija)

Edini toskanec med najboljšimi, ki je z neverjetnim letnikom 2015 še ostal, je iz vinske kleti Tassi in ga je mogoče dobiti že za kakšnih 50 evrov. Pri Sucklingu obetajo neverjetno trdno in močno rdeče vino redke globine ter intenzivnosti. Pa tudi temno jagodičevje, češnje, oreščke, v nosu so opazili kavo, na jeziku pa celo meso na žaru. Prepričani so, da bo še boljši po letu 2025, in mu prisodili 100 točk. Mimogrede, na trgu je zgolj 3000 steklenic tega močnega vina.