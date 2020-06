Kot je pojasnil Toplak, se je za kandidaturo odločil, ker je bolnišnica pred kar nekaj izzivi, ki jih je še dodatno zapletla epidemija covida-19. Kot je napovedal ob predstavitvi svojega programa, bi se kot direktor bolnišnice prizadeval za čim boljšo oskrbo in zadovoljstvo bolnikov. Hkrati bi se ukvarjal z reševanjem kadrovskih težav, predvsem na področju zdravstvene nege.

»Prizadeval si bom, da najdemo rešitve, pri čemer bo potrebno sodelovanje vseh deležnikov in tudi kakšna sistemska rešitev,« je izpostavil Toplak. Zavzemal se bo tudi za izgradnjo nove regijske bolnišnice. Kje bo stala nova bolnišnica, bodo odločali stroka, deležniki in ustanovitelji, Toplakova ocena pa je, da bi bila geografsko najprimernejša lokacija nekje med vzhodom Jesenic in Naklim.

Toplak je sklep o imenovanju za direktorja bolnišnice za mandatno obdobje štirih let prejel danes po pošti. K imenovanju Toplaka, ki je po izobrazbi univerzitetni diplomirani strojnik in je bil pred prevzemom vodenja Razvojne agencije zgornje Gorenjske tudi radovljiški občinski svetnik iz vrst SDS, pa mora svoje soglasje podati še vlada.

Svet zavoda je novega direktorja jeseniške bolnišnice izbral na seji 1. junija, ko so se predstavili vsi trije prijavljeni kandidati. Poleg Toplaka sta bila to še nekdanji državni sekretar na ministrstvu za zdravje v času ministrovanja Aleša Šabedra Tomaž Pliberšek in nekdanji direktor Gasilsko reševalne službe Kranj Tomaž Krišelj.

Krišelj se je prijavil tudi že na prejšnji razpis za direktorja jeseniške bolnišnice, na katerem pa je bil lansko jesen nato izbran Tomaž Glažar. Vendar je Krišelj uspel s pritožbo na delovno in socialno sodišče glede napake v postopku, zato je moral svet bolnišnice izvesti nov razpis za direktorja.

V tokratnem postopku so procesnim pravilnostim posvetili posebno pozornost, je zagotovil predsednik sveta zavoda Matevž Lakota, ki si želi, da bi sedaj bolnišnica vendarle dobila direktorja s polnim mandatom, saj vse od odhoda prejšnjega direktorja Janeza Poklukarja na čelo ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra avgusta lani jeseniško bolnišnico vodi vršilec dolžnosti.