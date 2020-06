Jeseniška bolnišnica po najnovejših podatkih še vedno beleži dva primera okužb z novim korona virusom, so sporočili iz bolnišnice. Prejšnji teden so okužbo potrdili pri tam zaposleni medicinski sestri, ta teden pa pri enem od bolnikov na oddelku, na katerem je delala. Vsi torkovi izvidi testov zaposlenih, tako dopoldanskih kot popoldanskih, pa so bili tudi negativni, so pravkar sporočili iz bolnišnice.

Bolnika premestili v Ljubljano Najnovejši primer je tako še vedno okuženi bolnik, ki se je zdravil na gastroenterološkem oddelku, na katerem je en dan pred svojo potrjeno okužbo delala tudi obolela medicinska sestra. Bolnika, ki sicer ni kazal znakov okužbe, njegov ponovni test v ponedeljek pa je pokazal pozitiven rezultat na virus, so takoj po znanih rezultatih premestili na infekcijsko kliniko v Ljubljani. Prvi rezultati testiranj po tem, ko je zbolela medicinska sestra iz bolnišnice, so bili tako pri bolnikih kot pri zaposlenih, ki so bili z njo v stiku, negativni. Tudi oddelek z bolniki, ki so bili v stiku z obolelo medicinsko sestro so takoj, ko so pri njej potrdili okužbo, izolirali. A pri nekaterih bolnikih so, kot smo izvedeli v bolnišnici, opazili znake morebitne okužbe, zato so jim v ponedeljek vzeli brise. Da je okužen, je testiranje pokazalo samo pri omenjenem bolniku brez znakov obolelosti, pravijo v Splošni bolnišnici Jesenice. Rezultati ponovnih testov ostalih bolnikov so bili negativni, ponovno pa so odvzeli brise tudi okoli 50 zaposlenim, čeprav so pri njih teste nameravali ponoviti šele danes. Kot smo že omenili, novih okužb niso odkrili.