V četrtek ob 828 testih potrdili dve okužbi z novim koronavirusom

V Sloveniji so v četrtek opravili 828 testov na novi koronavirus in potrdili dve okužbi, je objavila vlada. Skupaj so okužbo potrdili 1479 ljudeh. V bolnišnici so zdravili šest bolnikov s covidom-19, nihče ni potreboval intenzivne nege. Novih smrti bolnikov s covidom-19 ni bilo, skupaj jih je do zdaj umrlo 109.