Vodilni znanstveni reviji s področja medicine, The Lancet in New England Journal of Medicine (NEJM), sta med pandemijo novega koronavirusa objavili raziskavi o škodljivosti zdravila proti malariji hidroksiklorokin pri zdravljenju bolnikov s covidom-19. Britanski Guardian medtem poroča, da so bili v eni raziskavi uporabljeni podatki ameriškega podjetja Surgisphere sporni. Ni namreč jasno, kako so pri podjetju prišli do podatkov oziroma ali so ti sploh verodostojni. Reviji sta medtem že uradno izrazili zaskrbljenost nad objavljenima raziskavama. Začele so se tudi preiskave podatkov podjetja.

Infektolog dr. Franc Strle nam je povedal, da je bilo o covidu-19 v zadnjem času tudi sicer objavljenih veliko vprašljivih študij. »Zlasti v prvih mesecih so bile objavljene neverjetne stvari. Nekaj tega je še sedaj,« je pojasnil dr. Strle. »Če ne bi bilo epidemije, takšne raziskave nikoli ne bi bile objavljene. Niso šle skozi resno recenzentsko sito. Potrebnega bo veliko razmisleka in zelo kritično bo treba pregledati, kaj je res in kaj ni.«

Zdravstveni delavci v primeru hidroksiklorokina sicer kljub spornim raziskavam opozarjajo, da dokazov, da bi bil hidroksiklorokin varno in uspešno zdravilo proti covidu-19, ni. Za nameček ima veliko znanih neugodnih stranskih učinkov že pri bolnikih z malarijo. Zato je zadržano stališče do tega zdravila široko razširjeno. Podobno zadržana je do njega tudi slovenska stroka. »Na Infekcijski kliniki UKC Ljubljana smo zdravilo hidroksiklorokin zaradi potencialnih stranskih učinkov uporabljali kratkotrajno v zelo omejenem obsegu zgolj ob začetku epidemije po posebnem protokolu s stalnim nadzorom morebitnih motenj srčnega ritma,« nam je povedal vodja službe za odnose z javnostmi v UKC Ljubljana Jure Brankovič. »Glede na izsledke študij, ki niso kazale na bistveno izboljšanje poteka bolezni, smo s tovrstno terapijo v aprilu prenehali.« To se pravi, da so uporabo zdravila ustavili že mesec pred objavo sporne študije v reviji The Lancet.