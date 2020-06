Čeprav marsikomu v mislih odmeva, kot bi bilo včeraj, bo v ponedeljek minilo že okroglih 30 let, odkar sta na stadionu Giuseppe Meazza v milanskem okrožju San Siro v sončnem popoldnevu Gianna Nannini in Edoardo Bennato na navdušenje slabih 75.000 gledalcev zapela znamenito Un'estate italiana (Italijansko poletje). Pesem, ki jo pri naših zahodnih sosedih poznajo tudi pod naslovom Notti magiche (Čarobne noči), je bila uradna popevka svetovnega nogometnega prvenstva, ki se je nekaj minut kasneje začelo s tekmo takratnih svetovnih prvakov Argentincev in Kameruna ter senzacionalno zmago slednjega (1:0). A to je bil le eden izmed mejnikov »čarobnih noči« tistega prelomnega leta in prelomnega prvenstva.

Na njem so namreč zadnjič nastopile reprezentance Češkoslovaške, Sovjetske zveze in Jugoslavije, ki so nato kmalu razpadle na koščke, pa tudi Zahodne Nemčije, tistega leta tudi svetovne prvakinje, ki se je nekaj mesecev kasneje združila z Vzhodno Nemčijo. Kakor koli, ker letos od prvenstva minevajo tri desetletja, se ga mnogi, sploh ob aktualnih športnih razmerah, spominjajo na številne načine. Tudi v Angliji, ki je imela takrat fantastično reprezentanco s kontroverznim Paulom Gascoignom na čelu, tudi glavnim »zvezdnikom« knjige z naslovom Italia 90 Revisited – The Players’ Stories. Te dni jo je izdal Harry Harris, avtor številnih knjig in publikacij na temo nogometa, opisuje pa zgodbe angleških nogometašev s tistega prvenstva, na katerem je Anglija v polfinalu po enajstmetrovkah izpadla prav proti Zahodni Nemčiji.

Najlepše življenjsko obdobje V omenjeni knjigi je Gascoigne napisal tudi predgovor, že ta pa razkrije toliko zanimivosti, kot jih kakšna klasična nogometna knjiga ne na stotih straneh. In predvsem potrdi, da je bil nogomet pred tremi desetletji nekaj drugega, kot je danes. »Poletje 1990 je bilo najlepše obdobje v mojem življenju. Užival sem v vsakem trenutku. Čeprav je svetovno prvenstvo uresničitev sanj vsakega nogometaša, sem se počutil, kot da sem šel na počitnice – igral sem tenis, namizni tenis, preživljal čas ob bazenu, na čolnu s pedali…« se spominja Paul Gascoigne in dodaja, da ga je od vsega skupaj še najmanj zanimal nogomet. »Vseeno mi je bilo, s kom igramo ali kaj kdo govori o nasprotnikih, vseskozi sem bil prepričan, da bomo premagali vsakogar. Ni me zanimala ne taktika ne to, kdo je nasprotnikov najboljši igralec, temveč le, da zmagujemo in da ekipi pomagam po najboljših močeh.« Danes, po 30 letih številnih terapij odvajanj od alkohola ter različnih dogodkih, s katerimi je prišel navzkriž z zakonom, Gazza priznava, da se je svetovnega prvenstva, edinega, na katerem je igral, lotil napačno. Pri čemer je zanimivo, da je bil njegov največji prekršek ure in ure dolgo – igranje tenisa. »Igral sem ga še ob enih zjutraj na dan polfinala z Nemčijo,« je zapisal Gascoigne, ki si je zaradi tega nakopal jezo selektorja Bobbyja Robsona. Ravno ta pa ga je znal po drugi strani tudi vselej podžgati. »Pred omenjenim polfinalom je svoj govor začel s tem, da bo moj nasprotnik najboljši igralec sredine igrišča na svetu Lothar Matthäus. Takoj sem ga prekinil in mu pojasnil, da se moti, da sem najboljši vezist jaz. In to sem na igrišču tudi dokazal.«