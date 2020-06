Kot je po poročanju tiskovne agencije Reuters pojasnil koordinator za izredne razmere v španskem zdravstvu Fernando Simon, obstaja možnost, da bi se s z nadaljevanjem tamkajšnjega nogometnega prvenstva na stadione lahko vrnili tudi gledalci. To bi bilo dovoljeno klubom, ki se nahajajo v regijah, kjer je možnost okužbe s koronavirusom izjemno nizka.

»Organizirali smo se sestanek, ki so se ga udeležili minister za zdravstvo Salvador Ille, ministrica za šport Irene Lozano in štirje nogometaši la lige, med katerimi sta bila tudi Gerad Pique iz Barcelone in Koke iz madridskega Atletica,« je dejal Simon a dodal, da so tako ministrica kot nogometaši izrazili določene pomisleke, saj klubi v tem primeru ne bi bili v enakopravnem položaju. »Končne odločitve še vedno nismo sprejeli,« je še Simon.