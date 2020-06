»Desetletja smo vlagali sredstva v Dovžanovo sotesko, nikoli pa nismo zmogli obiskovalcu zagotoviti mesta, kamor bi lahko sedel, si odpočil, kupil kakšen spominek in se naužil lepot narave. Nova informacijska točka omogoča prav to,« novo pridobitev, ki so jo v Tržiču odprli prejšnji konec tedna, opisuje tržiški župan Borut Sajovic. Vstop na območje naravnega spomenika Dovžanova soteska je namreč doslej predstavljalo zgolj peščeno parkirišče za naseljem Čadovlje pri Tržiču. Druge infrastrukture poleg informativnih tabel na tej lokaciji doslej ni bilo. Obiskovalci, ki so prišli brez spremstva vodnika, niso imeli možnosti pridobiti dodatnih informacij ali brošure. Razstavno-izobraževalno središče Dolina pa je od vstopne točke oddaljeno kar več kot dva kilometra.

Pot do nove informacijske točke po besedah župana ni bila lahka, saj v zavarovanih območjih obstajajo posebni režimi. »Vstopna infotočka je del infrastrukture za interpretacijo naravnega spomenika in ni prvenstveno namenjena gostinski dejavnosti, bo pa v njej možno kmalu kupiti tudi kakšen napitek ali prigrizek lokalnih ponudnikov,« pravi Sajovic. Vstopna infotočka bo odprta ob sobotah, nedeljah in praznikih ob lepem vremenu od 10. do 18. ure. Glede na potrebe pa bodo, kot napoveduje župan, delovni čas v glavni turistični sezoni prilagajali.