Ob koncu maja 2020 je bilo registriranih 90.415 brezposelnih, kar je 1.767 oseb oziroma 2 odsttka več kot aprila, v primerjavi z majem 2019 je bila brezposelnost večja za 18.403 osebe ali za 25,6 odstotka. V prvih petih mesecih letošnjega leta je bilo na Zavodu v povprečju prijavljenih 82.849 brezposelnih oseb, kar je 7,3 odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2019.

Glede na april so se nove prijave brezposelnih skoraj prepolovile, precej pa je poraslo število odjav iz evidence brezposelnih. Narašča tudi povpraševanje delodajalcev po delavcih, v maju je bilo pri Zavodu prijavljenih za 67,9 odstotka več prostih delovnih mest kot v aprilu, a še vedno 45,2 odstotka manj kot maja 2019.

Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so maja Zavodu sporočili 7282 prostih delovnih mest, 67,9 odstotka več kot aprila in 45,2 odstotka manj kot maja 2019. Največ povpraševanja je po delavcih za preprosta dela pri visokih gradnjah, zidarjih, voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev, čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih v uradih, hotelih in drugih ustanovah, natakarjih, delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, strokovnih sodelavcih za zdravstveno nego, strokovnjakih za zdravstveno nego, tesarjih in elektroinštalaterjih.

Maja se je brezposelnost v primerjavi s predhodnim mesecem povečala v vseh območnih službah (OS) zavoda, razen v OS Murska Sobota, v kateri se je zmanjšala za 2,7 odstotka. Brezposelnost se je najbolj povečala v OS Kranj, za 5,1 odstotka. Največje medletno povečanje so beležile OS Kranj (50,1 odstotka), OS Koper (+44,4 odstotka) in OS Ptuj (41,6 odstotka).

Na novo se je maja na Zavodu prijavilo 7928 brezposelnih oseb, 45 odstotkov manj kot aprila in 75,6 odstotka več kot maja 2019. Med novoprijavljenimi je bilo 3915 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 389 iskalcev prve zaposlitve, 56 brezposelnih zaradi stečajev in 2585 trajno presežnih delavcev. Število le-teh se je v primerjavi z aprilom zmanjšalo za 54 odstotkov, glede na lanski maj pa je višje za 304,5 odstotka. Med presežnimi delavci so prevladovali tisti, ki jim je delovno razmerjeprenehalo v predelovalnih dejavnostih, trgovini, gostinstvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. V primerjavi z majem 2019 se je povečalo tudi število stečajnikov, za 47,4 odstotka, tistih, ki jim je prenehala zaposlitev za določen čas, je bilo več za 60,4 odstotka, število iskalcev prve zaposlitve pa se je zmanjšalo za 13,4 odstotka.

Na ministrstvu za delo prilagaja ukrepe

Na ministrstvu za delo so povedali, da je ena od prioritet ministra Janeza Ciglerja Kralja vzpostaviti odziven trg dela. Ministrstvo v ta namen tudi že prilagaja nekatere ukrepe, da se dejavno odzivamo na dejanske realne potrebe na trgu dela.

Podatki za mesec maj so nekoliko spodbudnejši v primerjavi s preteklima mesecema, kar nam lahko vrača nekaj optimizma, pravijo. Trend naraščanja števila brezposelnih oseb se je nekoliko umiril, manj je prijav v evidenco brezposelnih, še posebej pozitivno pa je, da narašča tudi povpraševanje delodajalcev po delavcih in s tem tudi zaposlovanje, kar vliva določeno mero optimizma glede prihodnjih trendov na trgu dela.

Kljub bolj pozitivnemu trendu v mesecu maju, pa moramo po oceni ministrstva ostati objektivni. Nekatere gospodarske panoge bodo potrebovale več časa za okrevanje. Kriza je najbolj vplivala na gostinstvo, nadpovprečna rast brezposelnosti je še v dejavnostih prometa in skladiščenja ter poslovanja z nepremičninami. Ravno za tiste delodajalce, ki se soočajo z večjim upadom prometa in znižanjem poslovne aktivnosti, so, kot pojasnjujejo, pripravili ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa, ki je del tretjega protikorona zakona. S tem ukrepom želijo omogočiti delodajalcem, da ohranijo delovna mesta in tako zadržijo zaposlene v delovnem razmerju, čeprav začasno za krajši delovni čas. Ukrep zagotavlja ustrezno spodbudo delodajalcem, prav tako pa ohranja nivo socialne varnosti in nadomestilo dohodka delavca, pravijo. Ukrep je stopil v veljavo s 1, junijem, na Zavodu RS za zaposlovanje pa že beležijo veliko zanimanje delodajalcev za ukrep. Delodajalci bodo ukrep lahko koristili do konca leta

Poleg ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa je ministrstvo v okviru tretjega protikorona paketa zagotovilo tudi podaljšanje ukrepa začasnega čakanja na delo za vse delodajalce za obdobje do konca junija. V okviru drugega protikoronskega zakona je Zavod RS za zaposlovanje je do konca maja za ukrep začasnega čakanja na delo prejel skoraj 47.000 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za čakanje na delo, in sicer za skoraj 276.000 zaposlenih. Trenutnim razmeram, ki so povezane z epidemijo, prilagajajo tudi programe aktivne politike zaposlovanja (APZ).

Z vsemi ukrepi, ki smo jih izvajali v času epidemije in sedaj, v času po epidemiji, ocenjujejo, da so pomembno prispevali k omejevanju škodljivih posledic epidemije na trgu dela, zajezili obseg priliva v brezposelnost in zagotovili delavcem ustrezno raven socialne varnosti. V tej smeri bodo, skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki je v kriznih razmerah opravil zelo pomembno delo, delovali tudi vnaprej. Njihove prihodnje dejavnosti so usmerjene tudi v boljše pregled kratko- srednje- in dolgoročnih potreb na trgu dela, kar bo omogočilo še bolj odzivno ukrepanje, so še povedali na ministrstvu za delo.