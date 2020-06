V četrtek bo v vzhodni Sloveniji večji del dneva še povečini sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne od 17 do 22, na vzhodu do 24 stopinj Celzija.

Obeti: Do petka zjutraj se bo dež razširil na vso Slovenijo. V drugi polovici noči in v petek zjutraj bodo tudi nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. V petek čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte. Še bo vetrovno. V soboto bo ob morju in v vzhodni polovici Slovenije dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka, nad vzhodno in srednjo Evropo sta manjši ciklonski središči. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri nekoliko toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi nad severni Jadran. V četrtek bo v krajih vzhodno od nas še delno jasno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob severnem Jadranu pa zmeren jugo.