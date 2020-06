Internet je bil dodatno obremenjen praktično ves dan. V povprečju se je promet med 8. in 18. uro povečal za 200 odstotkov, so v Telemachu povedali na današnjem srečanju z mediji v Ljubljani.

Največje spremembe so sicer zabeležili pri glasovnih klicih. V prvih tednih epidemije se je njihova količina povečala za 70 odstotkov, sicer pa za 40 odstotkov. Ob začetku epidemije se je povprečna dolžina glasovnega klica podaljšala s šest na deset minut, poleg tega pa ob koncih tedna niso beležili upada klicev tako kot sicer.

»Kljub znatno povečanemu prometu smo uporabnikom zagotavljali stabilne in kakovostne storitve. V kontaktnem centru ni bilo zaznati povečanja klicev, ekipe na terenu pa so uspešno nudile pomoč in opravljale nujna vzdrževalna dela,« je povedal predsednik poslovodstva družbe Adrian Ježina.

Poudaril je, da so se na dodatne obremenitve pravočasno pripravili. Še pred uvedbo omejevalnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb so med drugim vzpostavili vse mehanizme za delo od doma, ki so ga v najpomembnejših oddelkih tudi predčasno preizkusili.