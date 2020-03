Pri Telekomu Slovenije so v vseh programskih shemah omogočili brezplačen dostop do kanalov za otroke Nickelodeon, Jim Jam, Minimax in Da Vinci Learning. Ob tem je en mesec na voljo tudi brezplačni dostop do mobilne aplikacije DaVinci Kids, ki prek video in interaktivnih vsebin otrokom na humoren in njim prilagojen način približa znanost, matematiko, tehnologijo, zgodovino, kulturo, naravo in šport.

Za ljubitelje dokumentarnih in poljubnoznanstvenih vsebin je Telekom Slovenije v vse programske sheme brezplačno dodal AMC, Animal Planet, Discovery Channel, HGTV, ID xtra, TLC, Travel Channel, 24kitchen, National Geographic, Viasat History, Viasat Nature in Viasat Explore.

Od športnih programov so v vseh shemah dodatno brezplačno na voljo Eurosport 1, Eurosport 2 in Eurosport 4k, do konca meseca so vsem brezplačno na voljo tudi vsi programi Šport TV. Vsem ljubiteljem filmov pa so pri Telekomu brezplačno na voljo tudi Fox, Fox Life, Fox Crime in Fox Movies.

Podobno odločitev so sprejeli pri Telemachu. »Da bi vam vsaj malo olajšali težke trenutke, v katerih smo se znašli vsi skupaj, smo se odločili, da do 4. maja odklenemo dodatne programe in vam ponudimo najrazličnejše vsebine,« so nam sporočili. »Poleg tega odklepamo tudi Video klub, tako da vam bodo na voljo vsi katalogi in programi, za katere smo lahko pridobili soglasje za odklepanje. Sprostite se in se nasmejte ob najljubših vsebinah ter ostanite na varnem.«

Pri A1 so z današnjim dnem vsem uporabnikom vključili večino programov s filmi, serijami, dokumentarnimi in otroškimi vsebinami. Tako so vsem naročnikom dali dostop do sheme L. Poleg tega so nam pri A1 sporočili, da bodo odklenili še Voyo in videoteko.

Pri T-2 so vsem naročnikom odprli celotno programsko shemo XL HD, ki vsebuje 80 HD programov. Poleg tega še programska paketa Voyo in Grand Slam X.