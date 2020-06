Denimo sodba vrhovnega sodišča, da lahko nekdo nekaznovano reče, da je novinarka nacionalke prostitutka za 35 evrov. Če on lahko to reče, potem lahko tudi sam trdim, da so sodniki vrhovnega sodišča prostitutke za 35 evrov – se ve, čigave, in ve se, od kod denar. A se bomo tako pogovarjali? Je to nivo javne besede? Je to normalnost ali izprijenost?

Sodna oblast je uradno izven politične oblasti, zato bi ji lahko in morali zaupati, na kredit. A ta kredit kopni: ne le z gornjo sodbo, tudi zaradi neprocesiranja trgovine z orožjem in afere nakupa osemkolesnikov, pa zaradi neskončnega števila legalnih, a nelegitimnih odločitev: odločitev, pri kateri je formalna legalnost povozila pravičnost in iskanje resnice.

Pa urgentni nakup medicinske opreme, v katerega so se organizirano vključili brezplačni svetovalci, ki so dirigirali nakupe tako, da so oni odločali, ovce pa podpisovale. Spet absolutna legalna nelegitimnost, za katero nihče ne bo kaznovan. Če nekdo proda maske državi za 30 milijonov in jih sam kupi za 13 milijonov, je to navaden roparski pohod, ne pa »reševanje države«. Da o ponarejenih certifikatih niti ne govorimo. Tako hitro in s tako velikimi številkami še nihče doslej ni pokradel Slovenije in tudi v bodoče bo to zelo težko. Ker pa gospodje niso neumni, niso nič podpisovali, tudi za nič ne bodo odgovarjali. Če bodo odšli s položajev in iz politike, bo to kvečjemu nagrada, da bodo v miru trošili legalno nakradene milijone.

In potem se pojavi zamenjava v vrhu policije in NPU s strani politike. Če je to normalno, potem imamo politično policijo ali pa policijsko politiko, v vsakem primeru pa policijsko državo – seveda neuradno. Uradno smo itak demokratična in pravna država. Kdo bo še verjel policiji in ji zaupal, če so njeni vrhovi marionete politikov? Ali ne bi bilo normalno, da spada policija pod sodno vejo oblasti? Sicer je tam tudi veliko korupcije in klientelizma, a je več instanc in se je težko pri vseh izmazati.

Kdo je torej trenutno najboljši branitelj javnega interesa in pravne države? V tem trenutku le neodvisni mediji, tisti, ki še niso v rokah aktualne koalicije. To so mediji v tuji lasti in nacionalka do nadaljnjega, dokler tam ne zamenjajo, kar je treba.

Pa politično kameleonstvo stranke SMC in DeSUS. Kako preračunljivo in sramotno. Gospo predsednico stranke so kar naenkrat nehali preganjati zaradi sumljivega zaslužka in ona mora to redno »odplačevati«. Njeni nastopi so smešni, besede prazne. Predsednik SMC pa sploh ne razume, da je že v turizmu naredil dovolj škode in da po največji kraji v zgodovini Slovenije tudi svojega imena nima več, njegova politična glava je že davno krogla za balinanje. Pri toliko pametnih in poštenih ljudeh v Sloveniji moramo kar naprej gledati obrabljene in kompromitirane obraze.

Žal si občani to izprijenost zaslužimo, saj je po javnomnenjskih raziskavah večina še vedno naklonjena takšni državi in takšni politiki, ki smo ji sedaj priča. Tega preprosto ne razumem. Da nismo kot nacija sposobni takšne politike, njihove rabote in izpade takoj pospraviti na smetišče zgodovine. Po islandskem vzoru.

Bojko Jerman, Dolsko