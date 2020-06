Ana Kravanja in Samo Kutin, glasbena inovatorja: Ideje sčasoma dobijo obliko

Ana Kravanja in Samo Kutin sta dozorela v izjemna raziskovalca in tkalca zvočnih pokrajin, kar dokazujeta z zadnjo ploščo Trosi kumulusa, ki jo bosta nocoj v okviru Cankarjevih torkov v živo predstavila v Klubu CD. Na oder bosta prinesla hurdy-gurdy, brenkali tampura brač in čiftelijo, akustične resonatorje, violo, violino in svoja glasova. Na videz kaotične zvoke – zvončkljanje, dromljanje, brenkanje, cviljenje, tapkanje, tolčenje, bobnanje, piskanje – bosta povezala v strukturirane, idejno kompaktne kompozicije. Skupaj ju lahko slišimo tudi v drugih zasedbah, denimo kot duet Najoua, v triu Širom, zasedbi Olfamoštvo, vsakega posebej pa še v drugih tandemih. Dejavna sta pri Zavodu Sploh, okrog katerega se je spletla baza domače kreativne glasbene scene.