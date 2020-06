Z razglasitvijo epidemije je bil aktiviran tudi državni načrt zaščite in reševanja. Šestan je na dopoldanski vladni novinarski konferenci dejal, da deaktivacija državnega načrta ne pomeni, da so se »umaknili iz zgodbe«, ampak da so umirili neke aktivnosti, ki so jih izvajali pospešeno ali v večjem obsegu.

Sedaj pripravljajo skupno poročilo, ki ga bodo posredovali vladi. Tudi na podlagi tega poročila in analize, ki jo bodo naredili še ta mesec, pa bo dopolnjen državni načrt. Kot je dejal, je vsak načrt živa stvar in ob njegovem izvajanju v praksi se pokaže veliko stvari, ki jih je treba dopolniti, spremeniti, posodobiti.

Prepričan pa je, da bodo v sodelovanju z vsemi resorji, ki so s sklepom vlade prav tako zadolženi, da pripravijo predloge iz svojega področja, načrt toliko dopolnili, da ga bodo lahko v naslednji fazi, če ga bomo potrebovali, še lažje in ustrezneje izvajali in bodo stvari potekale »še bolj utečeno«.

Kot je dejal Šestan, so veliko nalog izvajali v skladu z državnim načrtom, veliko so jih dobili tudi mimo tega, ampak nekdo mora delo opraviti. »Prepričan sem, da smo ga dobro, seveda pa je vedno prostor za izboljšave,« je ocenil.

»Imeli smo veliko tudi težkih trenutkov, predvsem takrat, ko smo gledali kar prazna skladišča, na papirju pa so se pojavljale vsako uro večje potrebe,« je dodal poveljnik civilne zaščite. A so to po njegovih besedah z neko mero razuma in prioritetami, ki so jih zastavil na vladi, v dogovoru med ministrstvom za zdravje in ministrstvom za obrambo oziroma civilno zaščito, uspešno prebrodili, dokler niso skupaj zagotovili neko zmerno količino zalog zaščitnih sredstev. Zaloge, ki v tem trenutku predstavljajo višek, bodo posredovali blagovnim rezervam.

Šestan se je zahvalil vsem, ki sodelujejo v civilni zaščiti, in tudi vsem izven tega sistema za njihovo požrtvovalno delo v času epidemije. Zahvalil se je tudi vladi in ministrom, s katerimi je, kot je dejal, v teh težkih mesecih dobro sodeloval.