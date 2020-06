Na današnji tiskovni konferenci o aktualnem dogajanju v zvezi z novim kornavirusom so sodelovali minister za zdravje Tomaž Gantar, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dr. Milan Krek, poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan in vladni govorec Jelko Kacin. Govora je bilo predvsem o uspešnosti Slovenije pri premagovanju epidemije in pripravah zdravstva na novi val. Sklepni del tiskovne konference so sicer zaznamovali nejasni odgovori direktorja NIJZ dr. Milana Kreka na novinarska vprašanja.

Začelo se je z vprašanjem po razlogih za nenadne spremembe protokolov na meji, nadaljevalo pa se je z nezmožnostjo dr. Kreka, da bi jasno odgovoril, v katerih primerih je masko po preklicu epidemije še nujno uporabljati. Dr. Krek je na številna identična vprašanja odgovoril, da še naprej veljajo vsi ukrepi, ki še niso bili preklicani. Na pomoč mu je poskušal skočiti vladni govorec Kacin, ki je želel pretrgati gordijski vozel novinarskih vprašanj in nejasnih odgovorov, ki so zahtevali nova novinarska vprašanja. Govorec je naposled sklenil, naj ljudje s seboj vselej nosijo masko, da si jo nadanejo, če tako zahtevajo varnostniki. Dr. Krek pa je dodal, da ljudi v nošenje mask ne bi smel prepričevati varnostniki, ampak bi to morali početi sami od sebe.

Novosti:

- Kacin: Ukrepe Slovenije je pozitivno ocenila Evropska komisija. Zaradi dobrega reševanje krize v Bruslju ocenjujejo, da bo tudi gospodarsko okrevanje Slovenije lahko potekalo zelo hitro. Že drugo leto bi lahko gospodarstvo zraslo nazaj na skoraj predkrizno raven.

- Šestan: Analiza bo pokazala, kje obstajajo rezerve, ki jih bomo pred morebitnim novim valom odpravili, da bo odziv tedaj še boljši.

- Gantar: Pravilo, ki ga velja spoštovati, je razdalja 1,5 metra med osebami v zaprtih prostorih. Če je gneča tolikšna, da razdalje ni mogoče vzdrževati, pa je zaradi sebe in ostalih smiselna uporaba zaščitnih mask.

- Gantar: Čeprav smo razglasili konec epidemije, to ne pomeni, da je konec skrbi, temveč da nas čaka nek nov način življenja. Cepiva in zdravila še nimamo, virus se v manjši meri še naprej pojavlja med nami. Tudi s pomočjo prebivalstva smo uspeli zaščititi veliko ljudi in reorganizirati nekatere sisteme, kot sta zdravstvo in ustanove za oskrbo starejših občanov. To obdobje potrebujemo za pripravo za še boljši odziv in ukrepanje ob morebitnem izbruhu novega vala. Storil bom vse, da do morebitnega drugega vala epidemije zagotovimo vsaj kakšno negovalno bolnišnico oziroma enote. Te sicer ne bodo del običajnih bolnišnic, ampak v domovih in podobnih zavodih, ki pa bodo imeli primerno zdravstveno osebje.

- Gantar: Denar za dodatke zdravstvenih delavcev je bil posredovan. Podatkov, če so še delavci, ki ga niso prejeli, nimam.

- Gantar: Govorice o krčenju zdravstvene košarice niso prišle z ministrstva za zdravstvo. Verjetno so prišle z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Mi se o tem nismo pogovarjali. Finančno situacijo bo pa seveda treba ponovno oceniti v jeseni. Pred nami je obveza spremeniti način dela, če bomo želeli zagotoviti enak ali še večji obseg dela. Za odpravljanje čakalnih dob bomo poskušali angažirati vse, ki imajo dovoljenje za delo in lahko zdravstvene storitve opravljajo.

- Krek: Epidemija je bila preklicana na strokovni podlagi. Smo pa še vedno v položaju, ko nas lahko prizadane nov val. Zato je pomembno, da upoštevamo preventivne ukrepe. Prav zaradi teh lahko vzdržujemo odprtost družbe. Ukrepov ne uvajamo, da bi komu nagajali, ampak da ustvarjamo takšno okolje, ki bo zdravo za ljudi in da bo možnost za prenos virusa minimalna. Vsi ukrepi, ki so bili sprejeti do danes, veljajo še naprej, če niso bili preklicani. Težko razlagam, ker ne vem točno za trgovine in frizerke in tako naprej. Predlagam ljudem, da si ogledajo spletno stran in preberejo priporočilo.

- Krek: Obiski v zdravstvenih ustanovah morajo biti zdravi in v zadnjih 14 dneh brez stikov z okuženimi. Bojimo se, da bi obiski med bolne vnesli še okužbe z novim koronavirusom.