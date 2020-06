Danes bi moral biti za vse ljubitelje formule 1 dan D. Avstrijska vlada je namreč obljubila, da bodo na prvi dan v novem tednu dirki v Spielbergu prižgali bodisi zeleno bodisi rdečo luč. Slednja bi bila za vse v karavani veliko razočaranje, potem ko so morali odgovorni zaradi pandemije koronavirusa odpovedati ali preložiti uvodnih 10 dirk. Kot da bi začutili, kako zelo pomembna bo njihova odločitev, so pohiteli in že v soboto sklenili, da velika nagrada Avstrije bo. In to ne samo ena. Mojstri vrtenja volana se bodo namreč na istem prizorišču pomerili na dveh dirkah, prvi 5. in drugi 12. julija.

Manjši bodo konkurenčni večjim

Nujno je, da do prve dirke pride čim prej, saj imajo (nekatera) moštva finančne težave, ki pa jih odgovorni skušajo omiliti z nižanjem zgornje meje za razvoj in izdelavo bolidov. S prihodnjim letom bo tako namesto na 160 proračun omejen na največ 132 milijonov evrov, do leta 2023 pa na 123 milijonov. »Formula 1 je dosegla pomembno zmago. To je prelomni trenutek za naš šport. Vse skupaj je bilo že nekaj časa finančno nevzdržno, če ne bi prišlo do sprememb, bi bila ogrožena prihodnost formule 1 in njenih akterjev,« je dejal izvršni direktor McLaren Racinga Zak Brown. Dejansko bodo tako manjša moštva veliko bolj konkurenčna večjim. Vsi te odločitve niso sprejeli odprtih rok, največje nestrinjanje so izrazili pri Ferrariju, kjer razmišljajo celo, da bi se priključili še nekaterim drugim dirkaškim serijam, kot je na primer ameriška Indy, proti so bili tudi pri Mercedesu in Red Bullu. So pa pri McLarnu sporočili, da bodo zaradi krize odpuščali, delo naj bi izgubilo tudi 70 zaposlenih iz ekipe formule ena. Williams pa bi lahko zaradi 15-milijonske izgube podjetja v lanskem letu moštvo celo prodal.

Rdeči iz Maranella v prihodnjem letu ne bodo več mogli računati na storitve Sebastiana Vettla, ki naj bi se preselil k Aston Martinu. Moštvo bo krstni nastop doživelo prihodnje leto, celoten projekt naj bi bil vreden 600 milijonov evrov. »Prepričan sem, da so najbogatejša moštva danes kot dinozavri. Mi se bomo trudili, da ostanemo majhni, vitki in učinkoviti, kar bodo naše prednosti. Nova finančna pravila nam gredo na roko,« pravi Lawrence Stroll, lastnik moštva Racing Point, ki se bo preimenovalo v Aston Martin. To ni edini prestop. Namesto Nemca bo v moštvu iz Maranella dirkal Carlos Sainz mlajši, Daniel Ricciardco se seli k McLarnu, del karavane formule 1 pa naj bi bil znova Fernando Alonso, ki ga povezujejo z Renaultom. »Najti mora moštvo, v katerem bo lahko zmagoval,« morebitni ponovni vstop Španca v formulo komentira nekdanji dirkač Felipe Massa. Dvakratni svetovni prvak Alonso (2005 in 2006) bo sicer julija dopolnil 39 let. Prestope je pokomentiral poslovnež in dolga leta športni direktor moštev Benetton in Renault Flavio Briatore: »Odhod Vettla je zgolj logična posledica, potem ko je zadnje prvenstvo končal za mladim moštvenim kolegom Charlesom Leclercom. Ferrari očitno vse stavi nanj, kar je logično, saj gre za zvezdo prihodnosti.«