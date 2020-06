Kot je sporočilo vodstvo formule 1, se bo sezona začela s tremi dirkami, ki bodo organizirane tri zaporedne vikende. Prvi dve preizkušnji bo 6. in 12. julija gostila Avstrija, dirkaška karavana pa se bo nato preselila na Madžarsko. Sledil bo dvotedenski premor, nakar bodo na vrsto prišli dve dirki v Veliki Britaniji in po ena v Španiji in Italiji. Za prav vse se sicer predvideva, da bodo potekale brez gledalcev, a obenem ni izključeno, da bo dostop navijačev do dirkališč sproščen, če bo položaj v epidemiji novega koronavirusa to dopuščal.

Čeprav vodstvo tekmovanja še vedno upa, da bo sezona imela med 15 in 18 velikih nagrad, pa dirkaški koledar po evropski turneji ostaja nejasen. Kljub temu se načrtuje, da bodo moštva v primeru ugodne epidemiološke slike lahko tekmovala tudi na Kitajskem, v Vietnamu in na Japonskem, zadnja dirka sezone pa bi potekala 13. decembra v Abu Dabiju.

Na koledarju sicer še vedno ostajajo tudi dirke v Rusiji, Azerbajdžanu, ZDA, Mehiki in Braziliji, a je njihova izvedba bistveno bolj vprašljiva, saj tamkajšnje oblasti še vedno niso ukrotile pandemije.