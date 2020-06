Če ostanemo pri isti časovni enoti in se sprva malce pošalimo: glavni obrazi, govorci na televiziji, ki nas obveščajo, kakšno je stanje in kako bo kmalu vse drugače, so pri nas še vedno isti kot pred tremi desetletji. S tega vidika se torej ni kaj veliko spremenilo. Če pa bi po drugi strani morali za enako obdobje izpostaviti nekaj, kar nas morda še najbolje opomni, kako je danes vse drugače, bi to bili (pri čemer dopuščamo možnost, da gre za poklicno deformacijo) – avtomobili. Samo nekaj primerov: pred tremi desetletji je bila na naših cestah večina avtomobilov znamke Zastava, zdaj je takih 0,1 odstotek. V treh desetletjih smo od tega, da je bil velik luksuz že, če je imel avto servo volan, kaj šele avtoradio, prišli do tega, da več ne moremo kupiti takšnega brez zračnih blazin, sistemov ABS in ESP, različnih varnostnih pomagal, klimatske naprave in še in še. In ko smo že ravno omenili avtoradio: v 90. letih in začetku novega stoletja je cvetel posel z naknadno vgradljivimi. Takrat smo na veliko kupovali kasete in na njih snemali skladbe z radia, da bi jih potem poslušali v avtu. Danes ne le da so kasete mrtve, zares težko je najti že nov avto, ki ponuja predvajalnik njenih naslednic, zgoščenk, saj se glasba prek infozabavnih sistemov in povezave bluetooth v avtomobilih pretaka kar preko pametnih telefonov, tu in tam pa kdo v ta namen še uporablja posneto na USB-ključ ali spominsko kartico.

Sicer pa omenjene časovne razlike nismo omenili naključno. Slaba tri desetletja namreč minevajo tudi od tega, ko smo v našem časopisu začeli objavljati pričujočo rubriko. Svet vozil. Ta se je v prvih letih sprva na eni, pozneje pa na več straneh pojavljal ob četrtkih in petkih, zatem najpogosteje ob sobotah, kot ste ga bili vajeni tudi v zadnjih letih. Od enostranske priloge z enim testom je zrasel v večstransko s številnimi (vzporednimi) testi in predstavitvami, v zadnjem dobrem poldrugem desetletju pa še z vsakotedenskimi temami, reportažami, intervjuji, kolumnami in komentarji, stalnimi rubrikami, kot so nasveti, zaznamki, ali ne nazadnje vožnje legend, ki prav tako vedno znova razkrijejo, kako drugačen je bil avtomobilski svet pred tremi desetletji. Brez lažne skromnosti smo prepričani, da bi, če bi si našo prilogo vsak teden v mesecu izrezali in speli skupaj, iz nje denimo nastala izjemno raznolika, razkošna in z vsebino izredno bogata revija. A to nismo in niti ne želimo biti, tedensko izhajanje nam navsezadnje omogoča tudi, da smo najbolj aktualni.

Tako bo ostalo tudi v prihodnje, razlika bo le ena. Ta, da je od 1. junija 2020, torej od danes, Svet vozil prvič v slabih treh desetletjih »na sporedu« ob ponedeljkih. Torej ob pregovorno najbolj osovraženem dnevu v tednu. Ki bo zdaj vsaj za ljubitelje avtomobilizma, upamo, manj nepriljubljen.