Komisija je bila neuradno glede tega ukrepa, sprejetega v kontekstu krize novega koronavirusa, v stiku s slovenskimi oblastmi. Na podlagi informacij, ki so bile komisiji ob tem dane na voljo, se zdi, da predstavljen ukrep ni državna pomoč v pomenu pravil EU.

Komisija po neuradnih pojasnilih sicer ni sprejela nobene uradne odločitve v povezavi s tem, ker Slovenija ukrepa ni uradno notificirala. Šlo je torej zgolj za sicer običajno preliminarno preverjanje, ali bi po pravilih unije lahko šlo za državno pomoč.

Državni zbor tretji protikoronski sveženj, ki vključuje tudi turistične bone, potrjuje pravkar, nato pa bo vlada podrobnosti glede bonov opredelila v uredbi, ki bo pripravljena v prihodnjih dneh.

Bone po tako po napovedih gospodarskega ministra Zdravka Počivalška mogoče začeti uporabljati zelo kmalu po uveljavitvi tretjega protikoronskega zakona s 1. junijem.

Boni bodo prenosljivi med sorodniki do drugega kolena, na podlagi izjave, ki jo bo določila uredba. Unovčljiv bo do konca leta, porabiti pa ga bo mogoče za storitev nastanitve ali nastanitve z zajtrkom, in sicer v kateri koli obliki turistične nastanitve, od hotelov do gorskih koč ali kampov. Bone bo mogoče koristiti pri kateremkoli ponudniku nočitev, ki je bil registriran do 13. marca letos.