Srbska starleta vodja kriminalne združbe?

Tijana Ajfon je še ena v nizu srbskih starlet, ki so bile v zadnjih letih aretirane zaradi sodelovanja pri prostituciji in preprodaji drog. V Bijeljini v Republiki Srpski so namreč aretirali 28-letno srbsko starleto Tijano Ajfon, skupaj z njo pa še 35 oseb zaradi suma preprodaje drog, orožja in prostitucije. Tijana Ajfon, katere pravo ime je Tijana Maksimović, je v Srbiji poznana predvsem po svojem sodelovanju v resničnostnem šovu Parovi leta 2015, denar pa naj bi si služila s petjem in svojo prepoznavnostjo.