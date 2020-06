Matjaž Šneberger, voznik zvezdnikov: V metalu je največ denarja

Obstajajo urbani, podeželski, a tudi podeželsko-urbani miti. Eden od teh govori o družini primorskega voznika avtobusa, v kateri je (bilo) prepovedano omenjanje oziroma kakršna koli prisotnost skupine Motörhead v hiši. S plakati na čelu. V osemdesetih letih, ko so Motörhead imeli turnejo po Jugoslaviji, je namreč gospod vozil avtobus s člani ansambla in pripadajočo posadko, doživetja in izkušnje pa so v njem izzvali dosmrtni odpor. Od tedaj se je svet globaliziral, industrija zabave je postala gigantistična. Število vlačilcev se je pomnožilo. Eden od Slovencev, ki sodelujejo v tem svetu, je Matjaž Šneberger. Ljubljančan, nekdanji voznik gokartov, je voznik avtobusa »nightliner«, s katerimi po svetu prevaža svetovne glasbene zvezde. Letos so mu zaradi pandemije odpadle turneje z Guns N' Roses, Rihanno in Celine Dion. »Razumem ga,« pravi na zgodbo o starem primorskem vozniku Motörheadov. Voznik potrebuje svoj mir, da varno pripelje na cilj. Pri čemer so »nightlinerji« vozila, preurejena v potujoče apartmaje, v katerih ljudje spijo, se družijo, pijejo. Torej imajo na mizah kozarce s pijačo, ki se med vožnjo ne smejo prevrniti, kar pomeni, da zaviranje ne sme biti sunkovito in da je vozilo treba znati voziti počasi. Počasi in narediti ogromno kilometrov. »A ljubim tak način življenja. Samo kdaj, ko sem zjutraj utrujen, pred seboj imam pa še 800 kilometrov, pomislim, kaj mi je tega treba.«