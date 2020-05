Dars izvajalce prvih del na tretji razvojni osi izbira v dvofaznem postopku. V prvi fazi ugotavlja sposobnost prijaviteljev, ki se prijavijo za sodelovanje. Tisti, ki jim Dars sposobnost sodelovanja prizna, lahko nato v drugi fazi oddajo ponudbe s ceno.

Ločena razpisa za izbiro izvajalcev prvih del tako na severnem kot na južnem delu tretje razvojne osi sta bila objavljena konec julija lani, pri obeh pa so bile v prvi fazi vložene pritožbe na odločitev Darsa v zvezi s priznanjem sposobnosti ponudnikom, kar je izbiro precej podaljšalo.

Dars je dodatne odločitve glede priznanja sposobnosti objavil sredi maja letos in v primeru iskanja izvajalca del na lokaciji priključka Gaberke, na odseku hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec, pritožb ni bilo.

»To pomeni, da bo lahko naročnik del, Dars, že v prihodnjem tednu nadaljeval z drugo fazo omejenega postopka, v kateri bo ponudnike, katerim je bila priznana sposobnost za sodelovanje, povabil k oddaji ponudb,« so za STA navedli na Darsu. Po prejemu in pregledu ponudb bo Dars izbral najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za izvedbo del. »Če ne bo pritožb po izboru ponudnika, bi predvidoma v septembru, ko bi z njim sklenili pogodbo, že stekla dela,« so še napovedali pri Darsu.