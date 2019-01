Četudi je državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Nina Mauhler še v torek zatrdila, da na ministrstvu že pripravljajo zakon o poroštvih za velike infrastrukturne projekte, med drugim tudi za tretjo razvojno os, s katerim bi lahko vsaj delno zaprli finančno konstrukcijo za ta projekt, kot kaže, ni tako. Na ministrstvu za finance namreč z infrastrukturnega ministrstva še niso prejeli pobude ali dokumentacije za pripravo poroštvenega zakona.

S poroštvi za kredite za financiranje tretje razvojne osi se torej še ne ukvarjajo. Spomnili pa so, da je ključni pogoj za poroštvo države izdelan in potrjen investicijski načrt projekta ali vsaj predinvesticijska zasnova z bistvenimi tehničnimi in ekonomskimi parametri. Investicijski načrt projekta Tretja razvojna os še ni sprejet, niti predinvesticijska zasnova ne, saj bodo na ministrstvu za infrastrukturo skupaj z upravo Družbe za avtoceste (Dars) ter projektanti v naslednjih dneh šele dorekli ključne podrobnosti projekta, na podlagi katerih bodo lahko omenjeni načrt sestavili. Finančna konstrukcija projekta torej ostaja odprta.

Vsi odgovori do 1. februarja

V Dnevniku smo že leta 2017 razkrili, da v mandatu vlade Mira Cerarja ni bila zaprta finančna konstrukcija projekta gradnje tretje razvojne osi, četudi je bivši minister Peter Gašperšič s predstavniki koroških občin podpisal protokol s časovnico izgradnje štiripasovne ceste, ki bo, če bo, Koroško končno povezala s preostankom države. Ta finančna konstrukcija še danes ni zaprta.

Spomnimo, za začetek gradnje je, kot opisano, potreben investicijski program projekta, katerega ključni element so opredeljeni viri financiranja, ti pa za tretjo razvojno os še niso določeni. Dars ima zagotovljenih le približno 400 od potrebnih (po grobih ocenah) 800 milijonov evrov, preostanek naj bi pridobil s krediti z državnim poroštvom. Za to pa bo ključen zakon o poroštvu države za zadolžitev družbe Dars. »Financiranje ni izgovor in upam, da se Dars ne bo skliceval na to, saj se poroštveni zakon na ministrstvu že pripravlja,« je medtem v sredo zatrdila Mauhlerjeva.

Najpozneje 1. februarja naj bi bilo jasno, ali bodo prvi kilometer mostu ali viadukta na trasi tretje razvojne osi začeli graditi še letos, kot predvideva omenjeni protokol. Če ga ne bodo, gredo Korošci na ulice, je obljubil Aljaž Verhovnik iz mladinske iniciative za tretjo razvojno os. Zaključek gradnje odseka Velenje–Slovenj Gradec je po novem predviden v letu 2024. To je sicer še vedno leto pozneje od roka, predvidenega v lani podpisanem protokolu. ah